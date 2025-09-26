ＡＢＣテレビが主催する番組ＰＲイベント「推しに出会えるＡＢＣ〜１０月クール番組祭り！〜」が１９日、大阪・ＡＢＣホールで開催された。１０月クールからＡＢＣテレビで放送が開始される、深夜の４番組の出演者たちが大集合する一夜限りのスペシャルイベント。人気の若手俳優やアーティストが、番組の垣根を越えて一堂に会し、番組の見どころを伝えるトークや会場一体となって楽しむゲームで、集まった約２５０名のファンを熱狂させた。

トークコーナーでは、４つの番組を代表して登場したメンバーたちが、それぞれの出演番組の見どころや裏話などを明かした。後半は、“推し”たちがファンのために奮闘するゲームコーナー「目指せ大量プレゼント！推し全力チャレンジ」に挑戦。９人の出演者が力を合わせ、３つのチャレンジに挑んだ。「会場を沸かせろ！スーパー胸キュンセリフ」では、本島純政、砂田将宏、山下幸輝の３人が「失恋して落ち込む幼なじみの女の子にかける胸キュンセリフ」をそれぞれ発表。観客からの「キャー！」という歓声を測定し、３人合計で３００ｄｂを超えればクリアとなる。本島は「あー、マジどうしよう！？ ヤバいっす！！」とパニックになりながら、砂田は「それぞれ“推し”は違っても、みんな仲間だよね？（笑）」と客席に協力を呼びかけつつ、山下は「せっかく大阪のＡＢＣさんなんで…」と関西弁のセリフに挑戦するなど、三者三様のリアクションで放つ胸キュンキラーワードに、客席からは絶叫のような歓声が沸き起こった。

最後は、獲得したサインボールを、出演者たちがステージから直接ボールを投げてファンに届けるサービスもあり、ファンも大喜びだった。このイベントの模様は、２７日午後１１時からＡＢＣテレビにて放送される。また、ＴＶｅｒでの見逃し配信も行う。