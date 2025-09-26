日本ハムの若林晃弘内野手が今季限りで現役引退を決断したことが２６日、分かった。近日中に正式発表される。９月２８日のイースタン・ヤクルト戦（鎌ケ谷）で引退試合が行われる。

巨人から移籍２年目、プロ８年目の今季は、開幕１軍こそ逃すも、４月１０日に１軍昇格を果たし、７試合に出場し、打率１割４分３厘だった。５月２日に抹消されて以降は２軍調整が続き、ファームでは４２試合に出場し、打率２割２分２厘、０本塁打、１０打点だった。

左太もも裏肉離れなど度重なるけがに泣かされた移籍１年目の昨季は、初の１軍出場ゼロに終わった。昨オフは、「走りメインで体幹とか体の芯の部分を鍛えた」と、けがをしない体作りに重点を置き春季キャンプを迎えた。１軍にも帯同し、新庄監督の助言で本来は両打ちだが、「ミートしやすい」という左打席に一時専念するなど試行錯誤を重ねていた。指揮官からの期待も大きかったが、若手の台頭などもあり出場機会は限られていた。

巨人時代の１９年には７７試合、２０年には７６試合に出場。内外野を守れる貴重なスイッチヒッターとして、１９、２０年のリーグ連覇に貢献した。原監督からは、「日頃より努力家」と評された。２１年には自己最多の９６試合に出場し、打率２割３分９厘で５本塁打をマークした。２球団で多くの選手から慕われた「若さん」が８年間のプロ人生にピリオドを打つ。

◆若林 晃弘（わかばやし・あきひろ）１９９３年８月２６日、東京・中野区生まれ。３２歳。桐蔭学園から法大、ＪＸ―ＥＮＥＯＳを経て１７年ドラフト６位で巨人に入団した。２４年３月に郡とのトレードで日本ハムに移籍。１８０センチ、７９キロ。右投両打。年俸１８００万円。通算３３５試合、打率２割２分８厘、１２本塁打、５９打点、１５盗塁。