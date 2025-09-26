ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）最終回が２６日に放送された。ラストはおなじみの「ほいたらね」で終了。ヒロインの今田美桜や夫役を演じた北村匠海など、出演者たちが生放送やＳＮＳで「ほいたらね」の言葉でドラマ終了を惜しんだ。

最終回では、病気になったのぶ（今田）が夫の嵩（北村）に「嵩は、うちのアンパンマンや」などと思いを伝えた。５年後、のぶは病気がすっかり治ったかのように元気になり、２人で暮らす様子が描かれた。

ラストは、のぶと嵩が手をつないで歩くシーン。アンパンマンの形をした雲が画面に映し出され、語りの林田理沙アナウンサーが「アンパンマンはきょうも、どこかの空を飛んでいます」とアナウンスし、今田と北村が声を合わせて「ほいたらね」と締めた。

土佐弁「ほいたらね」は“じゃあまたね”という意味の別れの言葉で、毎回ドラマの最後に林田アナが発する締め言葉だった。

この日、直後にオンエアされた「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に今田がゲスト出演。「ほいたらね〜を聞かせてください」という視聴者からのリクエストを受け、今田はカメラ目線で「みなさま、ありがとうございました。ほいたらね〜」と笑顔で手を振った。

共演者もＳＮＳで「ほいたらね」の言葉とともに終了を惜しんだ。嵩役の北村は、自身のインスタグラムを更新し「最終回みながら泣いちゃった笑 懐かしいなぁ」と撮影を思い出しながら「ほいたらね」とフォロワーにメッセージ。

のぶの妹・メイコ役を演じた原菜乃華も、インスタグラムで「最終回を観（み）ながら、もうずーーっと鳥肌が止まらなくて。こんなに素晴らしい作品に携わることができた喜びを噛（か）みしめていました」という。スタッフや共演者に感謝し「あんぱんロス、きてます…」と告白して「ほいたらねっ」と締めた。

「あんぱん」は第１１２作目の連続テレビ小説。「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしさん（享年９４）と妻・小松暢（のぶ）さん（享年７５）の夫婦をモデルにフィクションとして描く。戦前・戦中・戦後と激動の時代に、２人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを描いた。脚本は中園ミホ氏、主題歌はＲＡＤＷＩＭＰＳの「賜物」。８月２２日にクランクアップした。

９月２９日からは、女優・郄石あかり主演の「ばけばけ」がスタートする。