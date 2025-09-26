お笑いタレントの吉住（35）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。お笑いコンビ「アンジャッシュ」児嶋一哉（53）の素顔を明かした。

この日は同じ事務所の児嶋、「真空ジェシカ」ガク、「ザ・マミィ」林田洋平とゲストで登場。後輩芸人から見た児嶋の印象として、吉住は「共演すればするほど凄い人」と語り、「女芸人No.1決定戦 THE W」優勝後の番組で「W直後は児嶋さんと番組回ることが多くて、番組始まってすぐに“児嶋だよ”って大爆笑取ってて本当に凄い人なんだって思った」と振り返った。

さらに「あとめちゃくちゃ入りが早い」と告白。アンジャッシュが司会を務める千葉テレビの「白黒アンジャッシュ」に出演した際、「若手が一番最初にアンジャッシュさんにお会いできる場所で、千葉テレビが遠いので入りが早く設定されている。それより1時間くらい前に（楽屋に）入られてるから怖いんですよ。しかもめちゃくちゃ台本読み込んでて、10何年とかされてる番組でそんなに書き込むことあるんだって」と楽屋での様子を暴露した。

これに児島は「入りはどこでも早い。ここ（ぽかぽか）も早いし。『DayDay.』とかも武田（真一）さんとか山ちゃん（山里亮太）より早い。6時半くらいに入ってる」と明かし、共演者から「何してるの？」と問われると、「楽屋にまず慣れとかないといけない。一回ご飯も全部食べて台本読んで着替えて待っておきたい、じゃないと落ち着かない」と話していた。