

妻夫木聡が主演した映画『宝島』。アメリカ統治下の戦後沖縄を描いた本作の「全国キャラバン」に着目し、妻夫木聡の思いに迫る©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会

【写真を見る】俳優・妻夫木聡が出口に向かう観客ひとりひとりと握手をし、名刺を手渡していた

作家・真藤順丈の第160回直木賞受賞作を妻夫木聡主演で映画化した『宝島』が全国公開中だ。

アメリカ統治下の戦後沖縄を徹底的な調査をもとに再現した画面、装飾品や劇中の車など徹底的に“本物”にこだわった美術、延べ5000人のエキストラが参加した熱気あふれるシーンの数々、役者陣の熱演がもたらす圧倒的な没入感など、多くの見どころがある。

総製作費は25億円、上映時間は3時間超えというチャレンジングな企画でもあるため、メディアなどで賛否の声が上がっている。ただ、公開されても話題にのりきれない映画もある中、そうした賛否の声が出ること自体、本作が注目の作品であることの証左であるとも言えそうだ。

主演・妻夫木聡が“全国29カ所”を異例の行脚

主人公グスクを演じた俳優・妻夫木聡の本作への思い入れはひときわ強かった。宣伝アンバサダーを務めた彼は、6月7日の沖縄を皮切りに、9月20日現在で全国29カ所をめぐる全国キャラバンを決行。

東京中心で完結しがちな映画の宣伝活動とは真逆の、どこか泥臭さを感じさせる宣伝活動に興味を持ち、筆者もこの全国キャラバンの行方を追っていた。1日で2〜3都市を移動する日もあれば、日替わりで福岡から北海道へと移動することもあり、なかなかにハードなスケジュールだと感じるときもあった。

だがそれも、ひとつでも多くの都市をまわり、人々に会って伝えたいという彼の思いの強さゆえのことなのだろう。8月27日に横浜ブルク13で行われたキャラバンでは、横浜育ちであるにもかかわらず、「横浜の映画館で舞台あいさつをするのはおそらくはじめて」だと告白していたのが印象的だった。

通常の映画宣伝においては、俳優がここまで地方都市の宣伝活動に従事するということは非常にめずらしいことだ。それは俳優のスケジュールの問題もあるだろうし、予算的な問題もあるだろう。

全国キャラバンが行われているときの妻夫木は、NHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」への出演、そして10月期スタートのTBSテレビ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の放送も間近という超多忙な時期だった。それにもかかわらず、全国キャラバンが行われる週末のスケジュールは『宝島』のためにしっかりと空けると宣言。

6月から8月中旬あたりまでは、ほぼ毎週のように週末は全国をまわり、これはあくまでも概算による推定だが、走行距離は延べで1万5000キロメートル以上を移動し続けた。



出口に向かう観客ひとりひとりと握手をし、名刺を手渡す。T・ジョイ博多でのひとコマ©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会

各会場で熱量の高い感想が寄せられた

全国キャラバンは、基本的には全国の映画館をめぐり、映画を観たばかりの観客と語り合うという形だった（その途中では学校やメディアの番組収録などに訪れることもあった）。

流れとしては、映画上映後に10分から15分ほどの休憩を実施。その間、スクリーンには投稿フォームにアクセスできるQRコードが映し出され、それを使って観客が感想や質問を投稿する。

そしてその後、妻夫木と監督（日によっては広瀬すず、窪田正孝ら追加ゲストが来ることも）が登壇し、そこで投稿された感想や質問について語り合う。たった10分や15分の休憩時間の間で書き上げたものとは思えないほどに、各会場では熱量の高い感想が続々と寄せられていた。



若い世代にも映画を伝えるため、映画館だけでなく、学校もまわった。こちらは広島県・崇徳高等学校新聞部との交流でのひとコマ©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会

そしてトークセッションが終わった後は、出口に向かう観客ひとりひとりに名刺を手渡しし、そしてひとりひとりと顔を合わせて握手をし、語りかける。

そこでは照れくさそうにしている観客もいれば、満面の笑みを見せる観客もいる。中には涙を流して喜ぶ観客もいる。そしてもちろん映画館のバックヤードでも映画館のスタッフたちとも交流する……といった具合に、まさに文字通り、観客ひとりひとりに映画を届け続けた。

そしてそれを全国29カ所で行い、およそ5000人近い人たち（うち、映画館スタッフは400人近く）と映画について語り合ってきた。

背景には『ウォーターボーイズ』『涙そうそう』

しかし彼はなぜそこまでして、自ら足を運ぶ全国キャラバンにこだわったのだろうか。それは2001年の初主演映画『ウォーターボーイズ』公開時に全国をまわったときのことにさかのぼる。

当時、妻夫木たちが訪れた富山県のファボーレ東宝（現在のTOHOシネマズ ファボーレ富山）では、支配人をはじめとしたスタッフが『ウォーターボーイズ』に惚れ込み、さまざまなアイデアを出し合いながらも同作を猛プッシュ。

その結果、映画のロケ地でもない、舞台でもない富山という土地の映画館が大勢の観客を集め、動員数で全国2位を記録するという快挙を成し遂げた。

もう一度あの頃のような形で作品に向き合ってみたいーー。妻夫木にとって全国キャラバンは、自分の原点を見つめ直す機会という意味合いも大きかったようだ。ちなみに富山では、そのTOHOシネマズ ファボーレ富山に凱旋することとなり、当時のスタッフ、そして観客と再会するというひと幕もあった。



富山では、思い出の映画館ファボーレ東宝の支配人だった藤村健二氏と再会©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会

『涙そうそう』で出会った沖縄の友人たち

そしてもうひとつ。2006年の主演映画『涙そうそう』の方言指導などを通じて出会った沖縄の友人たちの存在も大きかった。

映画の撮影が終了した後も彼らとは交流を深めていたという妻夫木。ある日、沖縄に行ったときに、友人と一緒にカフェでくつろいでいた彼らの頭上に、戦闘機がものすごい爆音とともに飛んできたことがあった。そしてその戦闘機が去って行った後に「妻夫木、これが沖縄だよ」と言われた。沖縄の人にとってまだ戦争は終わっていないのだと思い、ハッとさせられたという。

そして『宝島』でグスクという役を演じるにあたり、さらに戦後80年を迎えた沖縄の人々の思い、これまで知ることのなかった沖縄の現実にあらためて向き合うことになる。

沖縄戦で集団自決が行われたチビチリガマを訪れた際には、そこで親が子を殺したり、夫が妻を鎌で刺したりといったことが行われていたという事実を聞かされた。

そして宜野湾市にある佐喜眞美術館を訪れた際には、丸木位里・俊夫妻が描いた「沖縄戦の図」のチビチリガマとシムクガマの絵を見て、戦争の現実がそこに映し出されていると衝撃を受けた。

全国キャラバンでこの話をするときの彼は、いつでも感極まってしまい、涙ぐんでしまっていたが、それでもなんとか伝えたい、伝えなくては、という思いでせつせつと観客に語りかけ続けていた。



映画『宝島』の全国キャラバンは6月7日の沖縄からスタート。こちらはヤマコ役の広瀬すずも参加した©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会

「映画の力を僕は信じてるんです」



『宝島』は戦争を直接描いている映画ではないが、登場人物たちの“戦争の痛み”が伝わってくる©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会

知ることは大事であるし、それを伝えることはとても大事なことである。だがもっと大切なのは“痛みを知ること”“痛みを感じること”だと妻夫木は語る。

『宝島』は戦争を直接描いている映画ではないが、登場人物たちの“戦争の痛み”が伝わってくる作品だ。全国キャラバンでも、時期的にちょうど戦後80年という節目の年だったということや、妻夫木が出演した「あんぱん」でも戦争が描かれていた、ということも相まって、広島や新潟など、各地で祖父母世代が受けた戦争の痛みを共有しあい、平和への祈りをかみ締めるような感想が寄せられていた。

まずは映画を通じて過去を知ること、そして痛みを感じることが未来につながるはずだ。そんな思いを込めて妻夫木はこう語る。「たかが映画ではありますけど、されど映画。そんな映画の力を僕は信じてるんです」と。

（壬生 智裕 ： 映画ライター）