シャオミは、新型タブレット「Xiaomi Pad Mini」を国内向けに発売した。価格は7万4980円から、Xiaomi直営店や公式ECサイト、Amazon.co.jpなどで購入できる。

8.8インチのコンパクトタブレット

Xiaomi Pad Miniは、Xiaomi Padシリーズ初のコンパクトモデル。片手でも収まるサイズ感で、バッグにも収納しやすい。大きさは132.03×205.13×6.46mm、重さは326g。ディスプレイは8.8インチ（3008×1880）で、リフレッシュレートは165Hz。

チップセットはAI処理に優れる「Dimensity 9400+」を搭載。「Xiaomi HyperAI」により日常生活や仕事を便利かつ快適にサポートする。写真編集や簡易的な動画編集もストレスなく作業可能で、別売りの「Xiaomi Focus Pen」をイラスト作成や画像編集に活用することもできる。

バッテリー容量は7500mAhで、「67W Xiaomiハイパーチャージ」に対応。長辺部分と短辺部分の計2箇所にUSBポートが搭載されており、使用する向きによってケーブルの取り回しを変えられる。

シームレスなデバイス連携

「Home Screen＋」機能により、スマートフォンの画面をタブレット上で同時に表示可能。スマートフォンとタブレットのコンテンツをドラッグ＆ドロップでコピーすることもできる。

また、「ネットワーク同期」により、ワンタップでスマートフォン経由のインターネット接続が可能。スマートフォンでコピーしたテキストや画像をそのままタブレットでペーストできる「Shared Clipboard」も利用できる。

専用カバー装着でさらに持ちやすく

ハンドストラップ付きカバーがオプション品として用意され、落下時にタブレット本体を保護することはもちろん、持ち歩き時の安定性向上にも役立つ。タブレットスタンドとしても使用できるため、片手で操作するときも、卓上で作業するときも便利な仕様となる。

価格は8GB／256GBモデルが7万4980円、12GB／512GBモデルが9万3980円。カラーはグレーとパープル。

直営店Xiaomi Storeや公式サイト、楽天市場、Amazon.co.jp、公式TikTok Shopなどで発売される。

10月13日までの期間中に「Xiaomi Pad Mini」を購入すると、「Xiaomi Pad Mini カバー」（1980円）と「Xiaomi Pad Miniスクリーンプロテクター」（1480円）がもらえる。さらに、「Xiaomi Pad Mini」との同時購入で「Xiaomi フォーカスペン」が1万4980円→4800円で購入できる。対象チャネルは全販売チャネル。

スペック概要 Xiaomi Pad Mini 大きさ 132.03×205.13×6.46mm 重さ 326g チップセット MediaTek Dimensity 9400+ メモリー/ストレージ 12GB/512GB8GB/256GB ディスプレイ 3K解像度（3008×1880）/8.8インチ/165Hzリフレッシュレート バッテリー容量 7500mAh 急速充電 67W スピーカー ステレオデュアルスピーカー OSバージョン Android 15（Xiaomi HyperOS 2） リアカメラ 「広角」1300万画素 フロントカメラ 「広角」800万画素 接続 Bluetooth 5.4Wi-Fi 7 生体認証 顔認証