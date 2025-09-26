シャオミ・ジャパンは、直営店「Xiaomi Store」を年内に首都圏で3店舗オープンすると発表した。あわせて、2026年には大阪と名古屋にも出店する計画を明らかにした。

Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店

12月には東京23区内にオープン

シャオミは11月に「Xiaomi Store」を2店舗を開店する。場所は、埼玉県越谷市の「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」と、千葉県千葉市の「Xiaomi Store イオンモール幕張新都心店」。

いずれの店舗も既存店と同様に製品体験の場として位置づけられ、200製品以上を展示・販売する。

Xiaomi Store イオンモール幕張新都心店

さらに12月には東京23区内の商業施設に新店舗を構え、首都圏での展開を広げる。

2026年には大阪・名古屋エリアへ

加えて、2026年には大阪と名古屋への出店も予定している。

日本1号店「Xiaomi Store イオンモール浦和美園店」では、グランドオープン初日に約5000人が来店し、売上は1000万円を超えた。実店舗へのニーズの高さが示されたことから、シャオミは2025年下期以降、Xiaomi Storeの展開をさらに加速していく。