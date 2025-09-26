シャオミ・ジャパンは、有償保証サービス「Xiaomi Care」と、買い取りサービス「にこスマ買取 for Xiaomi」を開始した。これにより、同社製スマートフォンを安心して利用しつつ、お得に買い替えられるようになるとしている。

写真はXiaomi Store イオンモール浦和美園店のもの

Xiaomi Care

「Xiaomi Care」は、メーカー保証の対象外となる物損故障に対し、交換端末を提供する有償保証サービス。プランは「1年一括プラン」と「2年一括プラン」の2種類が用意されている。現在はスマートフォンの購入時のみ加入が可能。

対象機種は「Xiaomi 15T／15T Pro」と「Xiaomi 15／15 Ultra」の計4機種で、シャオミ公式サイトから申し込める。保証は年2回まで利用できるが、指定の自己負担金が必要。また価格は機種ごとに異なる。

サービス料金 機種名 自己負担金 「1年一括プラン」料金 「2年一括プラン」料金 Xiaomi 15T 1万円 5880円 9980円 Xiaomi 15T Pro 1万円 1万980円 1万6800円 Xiaomi 15 1万円 1万980円 1万6800円 Xiaomi 15 Ultra 1万5000円 1万5880円 2万5880円

また、10月13日までの期間限定で、Xiaomi 15Tシリーズの発売を記念し、「Xiaomi 15T／15T Pro」では「2年一括プラン」を「1年一括プラン」と同じ料金で申し込めるキャンペーンが実施されている。

にこスマ買取 for Xiaomi

「にこスマ買取 for Xiaomi」は、Belongが運営する中古スマートフォンの買い取り専用ECサイト「にこスマ買取」と、シャオミ公式サイトおよび直営店「Xiaomi Store」が連携したサービス。

ユーザーは、公式サイト内のリンクをクリックするか、Xiaomi Storeで専用QRコードを読み込むことで「にこスマ買取」のWebサイトへアクセスし、見積金額の確認や買い取りの申し込みを行える。