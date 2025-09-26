シャオミ・ジャパンは、スマートウォッチ「Xiaomi Watch S4 41mm」を発売した。価格は1万9980円～。また、「Xiaomi Smart Band 10」に新色「Glimmer Edition」が追加された。

「Xiaomi Watch S4 41mm」は、1.32インチAMOLEDディスプレイを搭載したモデル。厚さは9.5mm、重さは32gと薄型軽量で、ワークアウト中や睡眠時も快適に着用できるとしている。

心拍数モジュールは精度が向上し、より適切な強度でのトレーニングをサポート。睡眠トラッキングには多次元分析や21日間のガイド付き改善プランが追加され、睡眠の質向上につなげられるという。

カラーはサンセットゴールド、ミントグリーン、ホワイト、ブラックの4色。サンセットゴールドには本体リューズにラボグロウンダイヤモンドがあしらわれている。

価格はサンセットゴールドが2万7980円、ホワイトが2万1980円、ミントグリーンとブラックが1万9980円。直営店「Xiaomi Store」や公式サイト、楽天市場、Amazon.co.jp、公式TikTok Shopで取り扱われる。

また、「Xiaomi Smart Band 10」に新色「Glimmer Edition（グリマーエディション）」が加わった。本体とストラップが上品に輝くデザインが特徴。

価格は1万1980円で、同じく「Xiaomi Store」や公式サイト、楽天市場、Amazon.co.jp、公式TikTok Shopで販売される。