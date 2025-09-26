2G1Aと活躍中の南野拓実、求める改善ポイントとは？「結果にはそこそこ満足しているけど…」

ASモナコで中心選手として活躍を見せている日本代表MF南野拓実。

モナコの公式サイトによれば、土曜日に控えているロリアンとのアウェイゲームに向けて南野が報道陣による取材に応じ、様々な質問に対して返答を行っていたとのこと。

先週の試合で途中出場から大活躍を見せたアンス・ファティについては、「彼に頼れるのは大きな強みで、攻撃面で多くのものをもたらしてくれる。動き方が知的で、とてもテクニカルで、すでに決定力を見せてくれている。練習でもうまいし、とてもレベルが高い」と話していたとのこと。

また、先日アシストを提供したミカ・ビエレスに対しては「ストライカーがゴールを決めれば、しばしば他の誰かにスペースを与えることができるし、勢いに乗ったらどんどん得点を量産できるもの。彼にはそうなってほしい。ただ、そうでなくても彼は守備と動きで貢献してくれているよ」とコメントしたよう。

そしてこのところブレイク中のMFクレパン・ディアッタについても「驚きじゃない。素晴らしい練習をしているし、高いプロ意識を持っている。チャンスさえ掴めばすぐに違いをもたらしてくれると信じていた。複数のポジションをこなすし、本当に貴重な存在だ」と評価していたそうだ。

また、自身のプレーやポジション争いについては以下のように答えている。

「リーグアンで5試合2ゴール1アシストという成績にはそれなりに満足している。ただ、目標は毎試合ゴールかアシストをして決定的な影響を与えることなので、この安定した成績を維持していきたい。

前線には質が高い選手が多くて競争が激しいが、それはいいことだと思っている。練習でも試合でも、全員が全力を尽くすように促してくれるからね。

メンバーは最終的に監督が決めることだけど、こんなに素晴らしいチームメイトとプレーできることを嬉しく思う。

監督は攻撃陣にも守備陣にもディフェンスを強く求めている。ハイプレッシャーをかけていくのが我々の役割で、このチームのプレースタイルの一部だ。

最近の試合では少しインテンシティが足りない部分もあったので、そこについてはまだ改善の余地があると思う」

なお、モナコは週末のロリアン戦を終えたあとにUEFAチャンピオンズリーグでマンチェスター・シティと対戦する予定となっている。

南野は「マンチェスター・シティは間違いなく素晴らしいチームで、ヨーロッパでもトップクラスだ。とても厳しい試合になるだろうけど、まずはロリアン戦に向けての準備に集中したい」と話していたとのこと。