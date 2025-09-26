◇MLBドジャース8-0ダイヤモンドバックス(日本時間26日、チェイス・フィールド)

ドジャースは、日本時間26日に行われたダイヤモンドバックス戦で8-0の快勝をみせ、4年連続の地区優勝を果たしました。ドジャースが地区優勝をするのは、2013年以降の13年間で実に12度目となります。

ドジャースは2回に連続ホームランとタイムリーで4点を先制し、さらに4回に大谷翔平選手がキャリアハイタイの54号を放つとフレディ・フリーマン選手が今試合2本目の2ランを放ちました。そして、先発した山本由伸投手が6回、被安打4、無失点の好投をみせ、チームは圧勝。山本投手に12勝目がつきました。

試合後は、前日にメジャー復帰を果たした佐々木朗希投手らも含め、シャンパンファイトも行われました。

フリーマン選手は「このチームには素晴らしい才能があります。しかし、私たちは多くの困難にぶつかりました。ここまで来るのにスムーズではありませんでしたが、私たちはここにたどり着くことができました」と語りました。

また、幾度の故障を乗り越えドジャースの打線の主軸を担ってきた強打者のマックス・マンシー選手は「今年はかなり負担がかかった。毎年プレーオフで上位進出を果たすと、選手の体に負担がかかります。そして今年は、これまで以上にそれを実感した。まだ終わりではない。まだまだ道のりは長いです。しかし、私たちは多くのことを経験してきたので、このチームは特別です」と選手の体の負担にも言及しながら、チームの特別さを強調し今後への強い意欲を示しました。