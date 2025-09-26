【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

KONAMIは、「東京ゲームショウ2025」にて新プロジェクト「ワイワイワールドCraft（仮）」の詳細を公開した。

本作は、誰でも簡単に様々なジャンルのゲームを作成できるコナミの新プロジェクトタイトル。ゼロから作らなくとも、ベースとなる公式ゲームが用意されているほか、ゲーム作成をサポートしてくれるキャラクター「マジックポッド」、地形やルール、敵、演出を簡単に作れる「ワールドエディタ」、既存のゲームをエディットできる「ゲームリビルダーシステム」といった、様々な機能が用意される。

また、コナミの様々なキャラクターも登場し、自分が作ったゲームに使用することも可能。作ったゲームは世界中のプレーヤーに公開することもできる。

【KONAMI 新プロジェクト発表ステージ【TGS2025】】

(C)2025 Konami Digital Entertainment