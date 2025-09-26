歌手の倖田來未（４２）が２６日、東京・渋谷の「渋谷１０９」とのコラボ企画２５周年アニバーサリーキャンペーンの開催記念会見を行った。

両肩と背中を露出したセクシーな衣装で登場した倖田は、２５周年イヤーイベントを渋谷で開催できることに「１８歳でデビューした自分の聖地でもある渋谷で、当時からファッションがギャル系だったので、すごく刺激を受けてきた、いろんなインスパイアを受けてきた、自分のルーツのある場所で、こういう展示イベントができてうれしい」と喜んだ。

今イベントでは、キャンペーン限定で倖田來未スベシャルライブが体感できるＶＲを「渋谷１０９」で実施。会見中、となりのＶＲ会場では、来場者の女性ファンから悲鳴が上がり「今も声が聞こえていますが、１列目よりも前で、倖田來未を体験できる。ライブの本物よりも、もっと近くに体験できる。いつも倖田來未がつけている香りもふわっと漂うように演出しています」とＰＲした。

１０月からは来年２月まで東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、金沢、長野の７都市でアニバーサリーツアーを行う。「倖田來未は出来上がったものを、いつも壊しては新しいものを作り変えていく。どんどん進化していくのが倖田來未。今回、会場の皆さんの協力もあってできるパフォーパンスも増えましたので、皆さん来てください」と力を込めた。