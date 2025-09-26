お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）と矢作兼（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。今月21日まで行われた世界選手権東京大会でスペシャルアンバサダーを務めた俳優織田裕二（57）の「卒業」宣言について言及した。

織田は20日、TBS系「情報7day ニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演した際に「もうやんないですよ。これで、本当に卒業します。僕はテレビで応援しますから」と発言していた。

小木が「俺はさ、世界陸上ハマッて見てたんだけど。選手じゃなかったんだよな、俺が見てたのって。織田裕二さんだったんだよね。実は」と切り出した。

そして「あの人のコメント、熱量と愛情、選手へのリスペクト。もうね、聞いてるだけで気持ちいいんだよね。こっちもワクワクするし。この人ってすごかったんだなって」と絶賛した上で「辞めちゃうっていうのはすごい寂しいし」と残念がった。

続けて「織田裕二さん見てたわ。本当に。織田裕二さんが好きな選手は俺も好きだったし。残念。本当に引退するのかな？」と投げかけた。

矢作は「残念だね。体力の限界って言って。自分が走るわけじゃないんだけども。熱量を持って。詳しいもんね」と語った。