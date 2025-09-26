小倉優子、抹茶シフォンケーキを手作り「プロみたい」「素敵なママ」
【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの小倉優子が26日、自身のInstagramを更新。息子のために作った手作り抹茶シフォンケーキを公開した。
【写真】小倉優子、抹茶シフォンケーキを手作り
小倉は「抹茶のシフォンケーキを焼きました」とコメントし、綺麗な抹茶色に仕上がった手作りシフォンケーキが際立つ一枚を披露した。投稿では「朝ごはんをしっかり食べられない長男もシフォンケーキとフルーツなら食べられるとのこと」と息子への愛情を込めた理由を明かし、「ふわふわに焼けました」と満足の出来栄えを報告している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「愛情たっぷり」「想像以上」「プロみたい」「素敵なママ」「器用」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
