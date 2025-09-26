大沢たかお「キングダム」王騎役で20kg増量 プロテイン・アイス・オイル…過酷な食間のメニュー回顧
【モデルプレス＝2025/09/26】俳優の大沢たかおが25日、フジテレビ系「トークィーンズ」（毎週木曜よる11時〜※この日はよる11時20分〜）に出演。映画「キングダム」シリーズの裏話を語った。
【写真】SNS上でバズった大沢たかおの王騎将軍
この日の放送では、映画の裏話について語った。撮影都合上、映画シーンの順番通りに撮影することはないといい「僕らの世界は凄くあって。何本か、クランクインの数日後にラストシーン撮ったことあります」とも回顧。その中でも大沢が演じた映画「キングダム」シリーズで演じる王騎役では「最後、馬の上で王騎将軍が亡くなるんです。そこのシーンはおそらく『（キングダム）大将軍の帰還』のまだ1個も撮ってない時です。（ラストシーンが）僕の最初の（撮影）シーン」と驚きの裏話を語った。
また、体づくりについて語る場面も。役作りで体重を20Kg増やしたという大沢は「色々な専門家の人に相談言って。結局食べる以外ない」という結論になったそう。そのため、当時は「プロテインにアイスクリームと生クリームと、コーンフレークに砂糖入れて。それにオイル入れて飲んでました」と体重を増やすためのメニューを告白し、驚きのあまりスタジオ一同が声を失う場面も。「後半もう（体重増が）間に合わなかったんで。１日2〜3回、食事の合間に入れていく」までしたという大沢。「現場に行くと100人とか200人の人達が待ってくれてるじゃないですか。それくらいしないとみんなも盛り上がってこない」と過酷な増量体験を振り返った。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】SNS上でバズった大沢たかおの王騎将軍
◆大沢たかお、王騎将軍のラストシーンについて語る
この日の放送では、映画の裏話について語った。撮影都合上、映画シーンの順番通りに撮影することはないといい「僕らの世界は凄くあって。何本か、クランクインの数日後にラストシーン撮ったことあります」とも回顧。その中でも大沢が演じた映画「キングダム」シリーズで演じる王騎役では「最後、馬の上で王騎将軍が亡くなるんです。そこのシーンはおそらく『（キングダム）大将軍の帰還』のまだ1個も撮ってない時です。（ラストシーンが）僕の最初の（撮影）シーン」と驚きの裏話を語った。
◆大沢たかお、20Kg体重を増やした方法とは
また、体づくりについて語る場面も。役作りで体重を20Kg増やしたという大沢は「色々な専門家の人に相談言って。結局食べる以外ない」という結論になったそう。そのため、当時は「プロテインにアイスクリームと生クリームと、コーンフレークに砂糖入れて。それにオイル入れて飲んでました」と体重を増やすためのメニューを告白し、驚きのあまりスタジオ一同が声を失う場面も。「後半もう（体重増が）間に合わなかったんで。１日2〜3回、食事の合間に入れていく」までしたという大沢。「現場に行くと100人とか200人の人達が待ってくれてるじゃないですか。それくらいしないとみんなも盛り上がってこない」と過酷な増量体験を振り返った。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】