桃井かおり「庭の茗荷が宝作」数品並んだ食卓公開に反響「風格と気品感じる料理」「美味しそう」
【モデルプレス＝2025/09/26】女優の桃井かおりが26日、自身のInstagramを更新。自宅の庭で採れた茗荷を使った手料理の数々を公開し、反響が寄せられている。
【写真】桃井かおり、庭の茗荷で手料理
桃井は「庭の茗荷が宝作。何時だかにLAの先輩から頂いたんだ〜」と自宅の庭で育てた茗荷への愛着を表現。「去年は居なかったんで 歓喜してソーメンいただきー」と茗荷の成長を喜び、そうめんを中心に茗荷や紫蘇の小鉢、きんぴらごぼうなど複数の料理を丁寧に盛り付けた食卓を、「＃かおり飯」のハッシュタグとともに公開している。
この投稿に、ファンからは「風格と気品感じる料理」「美味しそう」「自家栽培素晴らしいですね」「お庭に茗荷、羨ましい」「丁寧な暮らし」「具だくさんで良いですね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
