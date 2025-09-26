安田美沙子、ランニングウェアで引き締まった美脚披露「かっこいい」「憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの安田美沙子が25日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】安田美沙子、美脚際立つミニ丈パンツ姿
安田は「めっちゃ朝早くのラン」とつづり、ランニング後のオフショットを公開。「涼しくなったので距離も延びてきました！そして、いつでも走りたいようなスイッチが入ってきました！」と、ランニングへの意欲を見せている。ショートパンツ姿からは、引き締まった美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「憧れ」「スタイル抜群」「美脚にうっとり」「健康的で素敵」「一緒に走りたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】