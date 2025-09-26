アンミカ、義兄の職業明かしスタジオ騒然「この後誰も喋れない」
【モデルプレス＝2025/09/26】モデルでタレントのアンミカが25日、TBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜よる8時〜）に出演。意外な親戚を明かした。
【写真】アンミカ、義兄のベネット・ミラー氏と寄り添い
この日、スタジオでは「自慢できるすごい親戚は？」という話題に。アンミカは「うちは直系じゃないんですけど、旦那様のお兄さんが今ハリウッド映画監督で…」と告白し「ブラッド・ピットさんの『マネーボール』（2011年公開）の映画とか、カンヌの監督賞を獲ってる『フォックスキャッチャー』（2014年公開）の監督さんです」とカンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した映画監督のベネット・ミラー氏が親戚だと明かした。
この告白にスタジオは騒然とし、MCでお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの吉田敬は「すごい。この後誰も喋れない」と口に。スタジオは笑いに包まれた。アンミカは、2012年7月に実業家のセオドール・ミラー氏と結婚している。（modelpress編集部）
◆アンミカ、夫の兄は世界的映画監督のベネット・ミラーと告白
