「うちがおかしいの？」パートに出て我が家の異常さに気づく妻！家庭崩壊、泥沼と化した不倫劇【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
夫の実家で同居暮らし。義母にいびられ続けて、10年。夫の栄一は助けてもくれない。落ち着ける場所はトイレだけーー。今まで愚痴すらこぼしたことのなかったなな子は、生活を変えたくてパートに出ることを決意！ほんのわずかでも充実した時間が持てると、今度は自分の置かれた惨めな環境が気になった。そんなときに出会ったのが、スーパーの店長でもあるママ友のパパ。家庭環境を知っている彼に悩みを打ち明けているうちに、2人は少しずつひかれていく。しかし、小さな田舎では2人が会っていたことをすぐに知られてしまい…？今回は、いくたはな@suitondiaryさん原作のドロ沼不可避の漫画「お宅の夫をもらえませんか？」を紹介するとともに、作画を担当したみこまる@micomaluさんに話を伺った。
本作「お宅の夫をもらえませんか？」は、夫の実家で義母から「トロい」「使えない」など理不尽な扱いを受けてきた主人公・なな子となな子の環境を不憫に思ったパート先の店長・忍のダブル不倫を描く。狭い田舎で噂話は忍の妻・香織の耳にも入り、香織は今までの良妻の顔を捨て豹変する！
本作は「夫を捨てたい。」「夫にキレる私をとめられない」などの夫婦関係のモヤモヤを描くいくたはなさんが原作、漫画をみこまるさんが描く。2人が組んだのは「原作者のいくたはな先生が作画担当を探していらっしゃって、それならぜひ、みこまるにやらせてください！と申し込んだ次第です」と、みこまるさんは語る。原作から制作する漫画と自分で制作する漫画で違うところとしては「作風は『ラフな感じの簡潔な絵で』ということだったので、あまり描き込まないことを意識していました。メンタル面やフィジカル面では、とくに変化はありませんでした。『よいものを作るぞ！』という気合はどんな作品でもいつも持っています」と今回もいつも通りの意気込みで挑んだそうだ。また、読者からは「どのキャラの気持ちにもグッときます」というコメントもあり、シタ妻とサレ妻の2人のキャラの心理を描くにあたっては、「原作者のいくた先生がしっかりと設定してくださっていたので、とても描きやすかったです」とのこと。
人の闇を感じる本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：みこまる(@micomalu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。