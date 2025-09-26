【一番くじ NieR:Automata Ver1.1a -人類に栄光あれ-】 10月17日より順次発売予定 価格：1回900円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ NieR:Automata Ver1.1a -人類に栄光あれ-」の全ラインナップを公開した。10月17日より順次発売を予定し、価格は1回900円。

本商品はアニメ「NieR:Automata Ver1.1a -人類に栄光あれ-」をモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。

2B、9S、A2のフィギュアや世界観を表現した描きおろしイラストボード、クリアポスター、温感マグカップなどがラインナップ。

ラストワン賞にはA2 アートスケールフィギュアが登場。

「一番くじ NieR:Automata Ver1.1a -人類に栄光あれ-」ラインナップ

A賞 A2 フィギュア

・全1種

・サイズ約20cm

B賞 2B フィギュア

・全1種

・サイズ：約10cm

C賞 9S フィギュア

・全1種

・サイズ：約10cm

D賞 描きおろしイラストボード

・全1種

・サイズ：A3

E賞 温感マグカップ

・全1種

・サイズ：約9cm

F賞 クリアポスター

・全12種（選べる）

・サイズ：A3

G賞 ガラスプレート

・全6種（選べない）

・サイズ：約10cm

H賞 クリアファイルセット

・全12種（選べる）

・サイズ：A4（2枚セット）

I賞 機械生命体 コレクションフィギュア

・全8種（選べない）

・サイズ：約4.5cm

ラストワン賞 A2 アートスケールフィギュア

・サイズ：約20cm

(C)SQUARE ENIX／人類会議