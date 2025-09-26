11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

現在、東京ディズニーリゾートでは、”ディズニー・ハロウィーン”が開催中です！

私も毎年楽しみにしているハロウィーンですが、デコレーションの可愛さ、美しさを鑑賞するのも楽しみのひとつです。

季節ごとに様々なデコレーションがパークを彩りますが、あのハロウィーン特有の妖しさを纏ったデコレーションというのは、ワクワクというよりもゾクゾクするんですよね。

ということで今回は、東京ディズニーシーのデコレーションを紹介していきたいと思います！

メインエントランスであるディズニーシー・プラザを抜け、メディテレーニアンハーバーの入口の頭上には、「Disney HALLOWEEN 2025」とかぼちゃのオブジェがゲストたちを迎えてくれます。

その下にはミッキーとミニーの大きなバナーも。

このデザインは去年から登場していて、去年も思ったのですが今年もしっかりと、横顔シルエットもいいし、絶対衣装が最高なんだよな、としみじみ思いましたね。

プロメテウス火山を奥に捉えながらも、まだここには目移りしてしまうほどのデコレーションがたくさんあります。

ミッキーとミニー以外にも、ドナルドやデイジー、グーフィーなどのバナーも飾ってあるのがとても嬉しい！

キャラクターたちの形になっているかぼちゃのオブジェは、バナーの妖しくも美しい雰囲気とはまた違ったポップさ、可愛らしさがあります。

メディテレーニアンハーバーのポルト・パラディーゾと呼ばれるエリアには、またまたバナーが飾られているのですが、高級感溢れるものになっていて、このエリアにぴったりなデコレーションです。

メディテレーニアンハーバーを左に進むと、アメリカンウォーターフロントに到着します。

ここでの一番の目玉デコレーションは、 やっぱりたくさんのかぼちゃが乗ったこの積荷ですかね！

ところどころにキャラクターのお顔のかぼちゃもいて可愛い！！

見る場所を変えると、それまでいなかったキャラクターのかぼちゃも現れます。

その中で気になったのはこの地図。

これも去年と同じやつかなぁ？？

このフォトロケにたどり着くまでの道にも、ハロウィーンらしいポスターが飾られています。

ホーレスとクララベルがこういうのにいるのが珍しくてうれしいですよね！！

パイカットアイのミッキーミニー本当に好きだし、赤パンツだったりドットスカートなのが最高です。

レトロ感が堪りません！！

ダッフィー＆フレンズたちでいっぱいのケープコッドにもデコレーションが登場しています。

この周辺はダフフレで溢れていたのに、一角だけしっかりとアメリカのハロウィーンを彷彿とさせるような景観になっていました。

最後に、今年から新たに登場したデコレーションを紹介したいと思います。

それは、メディテレーニアンハーバーのパラッツォ・カナルと呼ばれる、ハーバーの左手の方で、ゴンドラが行き交う運河が流れているエリアにあります。

壁面には上品で美しいミッキーとミニーが描かれていて、その手前には他のものとは違った雰囲気を醸し出すかぼちゃのオブジェが妖しく光り輝いていました。

フラッシュを焚くか焚かないかで大分イメージが変わるのがとてもおもしろいですが、まぁ普通にフラッシュ焚いた方が壁画が良く見えていい。

ただ、ハロウィーンの雰囲気を感じたいのであれば焚かない方がいいのかなぁ…。

なんて、撮った写真を見比べながら考えていました。

シンプルにフラッシュを焚くと壁画が光っちゃう、というのもあるので、設定や撮影の角度で良い感じに調整してください。

このエリアでは、鏡も発見しました。

鏡越しの、的なやつですね…！！

ちょっと私はそういうのに疎い人間なので難しかったですが、絶対映えるし可愛いのでおすすめ！

パーク内には、まだまだ今しか無い素敵なデコレーションがあったり、景観だけで映えるところがあるので、パシャパシャ撮りまくって最高の思い出を写真に残してみてはいかがでしょうか？？

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイ＆イラスト：ジンボウサトシ

