FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌、“お兄ちゃん”との再会ショットに反響「奇跡やね！」「このかわいさで歩いてるのえぐい」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（26）が26日までに自身のXを更新。プライベート遭遇した“お兄ちゃん”とのオフショットを公開した。
鎮西は「歩いていたら阪本ニキとヘンダーソンの中村フーさんにバッタリ！！！！」と書き出し、お笑いコンビ・マユリカの阪本と、ヘンダーソンの中村フーとの3ショットを公開。「うわーーーって声かけたらびっくりした中村さんが、漫画みたいに宙に浮いて転けてしまい心配でした」とテレビ朝日系バラエティー番組『マユリカとおねだりフルーツジッパー』で共演した“公式お兄ちゃん”との再会を喜んだ。
この投稿には「お兄ちゃんと会うなんて絶対運命だよ！」「奇跡やね！」「偶然コラボあつすぎる！」「街中このかわいさで歩いてるのえぐい」との反響が寄せられている。
【写真】オフでこの美しさ…！鎮西寿々歌と“お兄ちゃん”との再会ショット
