ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®Éü³è¡¢»³ËÜÍ³¿¥¨¡¼¥¹¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°úÂà¡ÄÃÏ¶è4Ï¢ÇÆ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º£µ¨¤ÎÊâ¤ß
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¾¡¤Á¡¢4Ç¯Ï¢Â³ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë54ËÜÎÝÂÇ¡¢2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¿´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â8·î27Æü¥ì¥Ã¥ºÀï¤ÇÉüµ¢¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¾õÂÖ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤â³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÉ¸æÎ¨2.49¤È¥¨¡¼¥¹¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤â5·î13Æü¤Ë¡Ö±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¡×¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢Ä´À°¤ò·Ð¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÀïÎó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê°Ê³°¤Ë¤âµ²±¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÆüÉÕ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë
¡¡¢¦3¡¦18¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¡£ÂçÃ«¤Ï2°ÂÂÇ2ÆÀÅÀ¤Ç4¡½1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£»³ËÜ¤ÏÂç¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤ëº£±Ê¤È¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î³«ËëÅê¼êÂÐ·è¡×¤Ç5²ó1¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¡£
¡¡¢¦3¡¦19¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬³«ËëÂè2Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3²ó1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÇÄ¾µå¤ÏºÇÂ®100¡¦5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¡¦7¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£ÂçÃ«¤Ï5²ó¤Ë1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦3¡¦27¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎÊÆËÜÅÚ³«ËëÀï¤ÇÂçÃ«¤¬7²ó¤Ë2»î¹çÏ¢È¯¤Î2¹æ¥½¥í¡£
¡¡¢¦4¡¦2¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ÇÂçÃ«¤¬¼«¿È¥á¥¸¥ã¡¼2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥µ¥è¥Ê¥é3¹æ¥½¥í¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Ç¯À¤³¦°ìµåÃÄ¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î³«Ëë8Ï¢¾¡¡£
¡¡¢¦4¡¦12¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬4ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç5²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¥á¥¸¥ã¡¼½é¹õÀ±¡£
¡¡¢¦4¡¦15¡¡ÂçÃ«¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Î3²ó¤Ëº£µ¨5¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ËÂ³¤¯ÆüËÜÁª¼ê2¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»150ÅðÎÝ¡£
¡¡¢¦4¡¦18¡¡»³ËÜ¤¬¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ç7²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î10Ã¥»°¿¶¤Ç3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦93¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£
¡¡¢¦4¡¦19¡¡ÂçÃ«¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£ÂçÃ«¤Ï18Æü¤Ë»ºµÙÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¦5¡¦3¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç5²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£7ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¢¦5¡¦13¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£
¡¡¢¦5¡¦15¡¡ÂçÃ«¤¬¼«¿È¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨½é¤Î1»î¹ç2È¯¡£6ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¢¦5¡¦25¡¡¥á¥Ã¥ÄÀï¤Î»î¹çÁ°¤ËÂçÃ«¤¬±¦Éª¼ê½Ñ¸å½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¡£22µå¤òÅê¤²¤¿¡£Ä¾¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï½é²ó¤ËÀé²ì¤«¤éÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡£
¡¡¢¦5¡¦30¡¡ÂçÃ«¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ç21¹æÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡¢22¹æ¥½¥í¡£5·î¤Ï15ËÜÎÝÂÇ¤Ç¼«¿È¤ÈµåÃÄ¤Î·î´ÖºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¡¢¼«¿È6ÅÙÌÜ¤Î·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¢¦6¡¦14¡¡ÂçÃ«¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç24¡¢25¹æ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»250ËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¡£
¡¡¢¦6¡¦16¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÂçÃ«¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯¡£±¦Éª¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï663Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç1²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£ºÇÂ®¤Ï100¡¦2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¡¦2¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£
¡¡¢¦6¡¦22¡¡ÂçÃ«¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï669Æü¤Ö¤ê¤Î¡ÖÆóÅáÎ®ÃÆ¡×¤È¤Ê¤ë26¹æ2¥é¥ó¤Ê¤É2°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¡£
¡¡¢¦6¡¦24¡¡ÂçÃ«¡£¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç27¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤ÆÆüËÜÁª¼ê3¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»300ËÜÎÝÂÇ¡£
¡¡¢¦7¡¦1¡¡ÂçÃ«¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç5Ç¯Ï¢Â³30¹æ¡£
¡¡¢¦7¡¦11¡¡ÂçÃ«¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Î3²ó¤Ë32¹æ2¥é¥ó¡£±¦Íã¸åÊý¤Î¥Þ¥Ã¥³¥Ó¡¼ÏÑ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆüËÜÁª¼ê½é¤Î¡Ö¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¡×¤òµÏ¿¡£
¡¡¢¦7¡¦15¡¡¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¤Îµå±ã¤ËÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·½é²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¡£»³ËÜ¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤·¡£
¡¡¢¦7¡¦21¡¡ÂçÃ«¡£¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÈïÃÆ¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë·è¾¡¤ÎµÕÅ¾35¹æ2¥é¥ó¡£Âç¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤Î¡ÖÇÜÊÖ¤·¡×ÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦7¡¦23¡¡ÂçÃ«¤¬¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Î½é²ó¤Ë37¹æ¥½¥í¡£µåÃÄ7¿ÍÌÜ¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î5»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¡£
¡¡¢¦8¡¦3¡¡»³ËÜ¤¬¥ì¥¤¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ5²ó2/3¤ò5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î2·å10¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡¢¦8¡¦6¡¡ÂçÃ«¤¬¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Î3²ó¤Ë39¹æ2¥é¥ó¡£¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¾¾°æ½¨´î¤ËÂ³¤¯ÆüËÜÁª¼ê3¿ÍÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¡£
¡¡¢¦8¡¦9¡¡ÂçÃ«¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç3Ç¯Ï¢Â³40¹æ¡£
¡¡¢¦8¡¦11¡¡ÂçÃ«¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç42¹æ¥½¥í¡£¸ÅÁãËÜµò¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÄÌ»»100¹æ¡£
¡¡¢¦8¡¦13¡¡ÂçÃ«¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¥È¥é¥¦¥È¤È¤Î¡Ö23Ç¯WBC·è¾¡¤ÎºÆÀï¡×¤Ç2Ï¢Â³»°¿¶¡£¤·¤«¤·»î¹ç¤ËÇÔ¤ì108Æü¤Ö¤ê¤Ë¼ó°Ì¤ÎºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£
¡¡¢¦8¡¦14¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬»±²¼3A¤ÇÉé½ý¸å½é¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¡£
¡¡¢¦8¡¦20¡¡ÂçÃ«¡£¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ4²ó5¼ºÅÀ¡£768Æü¤Ö¤ê¹õÀ±¡£
¡¡¢¦8¡¦27¡¡ÂçÃ«¤¬¥ì¥Ã¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ5²ó1¼ºÅÀ¤Ç9Ã¥»°¿¶¡£749Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¢¦9¡¦6¡¡»³ËÜ¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Î9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÅêµå¡£ÂçµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È1¿Í¤Ç°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤Æ¹ßÈÄ¡£
¡¡¢¦9¡¦16¡¡ÂçÃ«¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î2Ç¯Ï¢Â³50ËÜÎÝÂÇ¡£Åê¤²¤Æ¤â5»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ»Ë¾å½é¤Î¡Ö50È¯¡õ50Ã¥»°¿¶¡×¤òÃ£À®¡£
¡¡¢¦9¡¦18¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£
¡¡¢¦9¡¦19¡¡ÂçÃ«¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Î5²ó¤Ë·è¾¡¤Î52¹æ3¥é¥ó¡£13Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£
¡¡¢¦9¡¦25¡¡4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¡£