お笑いコンビ「おぎやはぎ」が25日深夜放送のTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に出演。市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していたと報じられた前橋市の小川晶市長（42）についてジョーク混じりに話した。

ニュースサイト「NEWSポストセブン」は24日、小川氏が幹部職員の既婚男性と2人でホテルを訪れていたと報道。これを受け、同日に会見を開いた小川氏は、男女関係を否定した上で「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省している」と陳謝した。既婚男性との面会は「相談や打ち合わせのため利用」と釈明した。

矢作兼は小川氏に「（ラブホテルは）打ち合わせするとこだもんな」とまさかの同調。小木博明は「あそこは声が漏れないのよ。壁がけっこうちゃんとしてるから。本当に大事な会議とか打ち合わせに関しては漏れない点でいえばラブホテルが最適な場所だと思うよ」と乗った。

矢作が「そういうふうに書いてある。飲食店やカラオケボックスで話をしていたんだけど、周りの目があり、仕事の具体的な会話ができないことから、人目を気にせず話ができるところで、ホテルはどうかと提案を受けたものです」と記事を読み上げると、小木は「真っ当な理由だね」と納得。矢作が「俺たちだって本当に何か大事な時は絶対行くしね」と話すと、スタッフから「あんまり聞かないですけどね」とツッコミが入った。

矢作が「何をみんなそんなにアレなのかなと。ワイドショーだと“いやいやいやいや”ってなったらしいよ？“そんなことあるかい”って」と報道への反応に触れると、小木は「みんながそういうとこだと思っちゃってる。そういうとこでやってるんだね」と話した。

矢作は「だって若い時ね、俺だっていろいろ遊んでた時期があるんでね。女性とラブホ行ったことありますけど、“そういうつもりじゃなかった、お話ししたかっただけだ”って断られたことありますからね」と熱弁。小木は「ダサいな」とツッコミながら、「でも俺もあるよ。“そんなつもりなかった”って」とうなづいた。矢作は「“そんなつもりじゃなくてお話ししたかった”で入るところですから」と主張し、小木も「そうなんだよ。何回もあるよ、その言い訳」と力を込めた。

矢作は「何を疑ってるの？あなたたちそうやって俺を断ってきたでしょって思いますけどね。これは何もうそをついてない。9回も行ってるんですから」と話した。