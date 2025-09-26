最終回を迎えた『あんぱん』

今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。

【写真】「嵩とのぶの家族ですけど、何か？」という顔を見せるのは…

＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じ、逆転しない正義を体現した『アンパンマン』を生み出した嵩とのぶの物語は26日放送された第130回で終わりを迎えました。

＊以下最終回のネタバレを含みます

＜最終回あらすじ＞

病室のドアを開けた嵩（北村匠海さん）は、にっこり笑うのぶ（今田美桜さん）の姿に胸がいっぱいになる。

その後退院したのぶは、嵩に自分がいなくても大丈夫かと尋ね、今年の桜は見られないかもしれないとつぶやく。

そんなことないと打ち消すように話す嵩は、たまらずのぶを抱き寄せる。

やがて日本中の子どもたちのヒーローになったアンパンマン。

のぶは最高の笑顔で嵩に言う。

「嵩は、うちのアンパンマンや」と――。

最終回にて

手術後、残る命に限りがあることを悟ったのぶでしたが、奇跡的に体調が持ち直し、元気を取り戻します。

「奇跡が起きたのでしょうか。それから５年間、のぶは病気がすっかり治ったかのように元気に暮らしました」とのナレーションが流れる中、「もう見られないかも」と話した桜の咲く河原を、嵩と散歩するのぶ。

いつの間にか家族に加わった一匹の犬を連れ、かつてのように元気よくのぶが駆ける様子が映ります。

それからRADWIMPSの『賜物』のオーケストラバージョンが流れる中、雑誌社のインタビューを受ける二人。

嵩について「どんな人か」と尋ねられたのぶ。

隣に座った犬をやさしくなでながら「根っから優しい人なんです。草花にも生き物にも人にも、こう…。何て言うんでしょう。ただ優しいとかの程度やないがです。ちょっと標準を外れるくらい。フフフ。虫も殺せんところがあります。」とのぶがこたえると、嵩は照れた笑顔を見せるのでした。

視聴者の反応

これまでもマンション内には犬の置物があちこちに置かれており、二人が犬好きな様子はなんとなく伝わっていました。そして今回、実際の犬が家族の一員として加わっていた様子が見られると、SNSなどでは多くの感想があふれています。

たとえば「最後の最後にウルトラ可愛い犬が＜私がタカシとノブの家族です＞みたいな顔してフレームインしてきて＜そこ！詳しく！＞と前のめりに」「急に可愛い犬！！犬しか目に入らない最終回！可愛い！可愛い！可愛い！もっと観たかった！犬！」「マンションに沢山置いてある犬の置物見ながら、暢さん愛犬家なの触れたかったんだろうな、でも朝ドラの過酷な撮影スケジュールではね……と思ってたら、最終回にワンちゃんキター！！」「のぶと嵩だけでしんみりとした最終回だった朝ドラあんぱんだけど、犬が気になる」「最初の10分泣きっぱなしで見てたけど、途中から犬の可愛さに夢中になって、キラキラして終わってくれた」といった声がみられていました。

ーーー

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。

ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが。のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じました。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けました。