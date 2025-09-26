今現在、医療の世界では、画像診断や創薬などで当たり前のようにAI技術が導入されています。その一方「今後この流れは加速し、診療や介護はもちろん看取りの場面まで、AIは欠かせない存在となる」と話すのが、東京科学大学特任教授の奥真也さんです。その先で医師の役割はどう変わり、日本の医療問題は解決に導かれるのでしょうか。今回その著書『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』から一部を紹介いたします。

AIによって誤診のない医療が近づいてきている

もし、誤診のない医療があるとしたら、皆さんはどう思いますか？

ＡＩによって、医療はそんな理想にぐっと近づいています。

絵画鑑賞では、世界各地の美術館や展覧会の情報を瞬時に教えてくれて、作品の来歴や所蔵先を案内してくれる。テニスをプレーするときは、その日の参加メンバーによって場所や値段を考慮して空きコートを探し、予約の手前まで済ませてしまう。哲学的議論や科学的思索を深める対話相手としても、秋の夜長に飽きることなく議論を続けてくれる。

さまざまなウェブサービスは、単なるお仕着せを受け入れるだけにとどまらなくなった。ここ数年の間に、ＡＩは多様な形で急速に私たちの生活に入り込むようになってきました。

特にこの原稿を書いている２０２５年には目覚ましい伸長を遂げています。文章や絵を作るだけでなく、「目」や「耳」の機能までＡＩが持ち始めています。医療現場でも、ＡＩが「病気を見抜く目」として使われ始めているのです。

医師含めて「優秀な助手」くらいに考えているかもしれないが…

工場の不良品検品や小売や卸売業の需要予測など、産業分野でＡＩが活用されていることは日々の報道を通じて知られるようになっています。

果ては、競馬のオッズ変動から「妙味のある馬」を見抜く分析が可能、などという非日常も含め、さまざまな使われ方が私たちの脳も心も刺激します。

ＡＩはきっと医療の分野にも役立つはずだし、実際すでになんらかの形で役立っているのだろう……そういうイメージは、本記事に目を留めた読者の方であれば当然抱いていらっしゃると思います。

ただ、本職の医師を含めてまだまだ多くの人が、近未来の医療におけるＡＩの役割を、医師を手助けする「優秀な助手」くらいに考えているのではないでしょうか。

しかしこの見立ては、人間医師とＡＩの能力差を考えると、ちょっと的外れかもしれません。

「診察室に入る前から診断が始まる」未来がそこまで来ている

ＡＩはすでに、医療現場で目覚ましい成果を上げています。

レントゲンや内視鏡の画像、あるいは心電図の波形をＡＩに解析させることでいち早く病気を発見する技術は実用化され、放射線科医や内科医の業務効率化に一役買っています。

いままでならば「名医」と呼ばれた医師にしか気づけない、あるいは名医でさえ見落とすような異常を、ＡＩは必ず見つけ出してきます。

たとえば、咳の音を聞くだけで病名を見抜く技術が実用化されています。患者さんの立場では、診察室に入る前から診断が始まる未来がもう、すぐそこまで来ているのです。

未来の医療では、ＡＩこそが診断や治療の中心を担い、人間の医師はその判断をもとに患者さんとの対話や調整を行う「協力者」になる――そんな姿が少しずつ現実になってきています。

ＡＩが医療の「主役」へ変化していく過程はすでに始まっている

もし人間医師がＡＩとの関係で従属的な地位に甘んじることに屈辱を感じたとしても、この流れに抗うことはできないでしょうし、ＡＩを受け入れることに抵抗を感じる医師自体、世代交代が進めば絶滅していくと思われます。都市部の医師ほど導入が早く、地方の医師ほど抵抗感が強いことは、ごく目先の状況としてはありえますが、すぐに状況は変わっていくでしょう。

医師の診断精度は経験や知識に左右されます。しかし、ＡＩは膨大なデータから学習し、常に最新の医学知識を取り入れます。疲労や感情に左右されず、昨日飲みすぎたとか、恋人と喧嘩（けんか）して落ち込むことも（まだ）ありません。

24時間、３６５日安定した診療を提供できるのです。

もちろん、医療にはＡＩだけでは代替できない人間的な側面も存在します。しかし、診断や治療計画といった領域では、ＡＩがその能力を最大限に発揮するでしょう。ＡＩが医師の「道具」から「パートナー」へ、さらには「主役」へと変化していく過程は、すでに始まっているといっていいでしょう。

※本稿は、『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。