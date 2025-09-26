街なかで着物姿の人を見かけた際に、思わず目を引かれるような姿勢の美しさを感じたことがある方も多いのではないでしょうか。なぜ洋服ではなく、着物のときにだけそのような印象を与えるのでしょうか？山陰地方で呉服店「和想館」を営む、和と着物の専門家・池田訓之さんは、「着物は着るだけで自然と骨盤を正しい位置に導いてくれる“姿勢矯正具”のような存在」と語ります。着物がもたらす姿勢改善のメカニズムについて、池田さんに解説いただきました。※医療情報監修：大野原良昌さん（医学博士、母と子の長田産婦人科クリニック・副院長）

なぜ多くの人が「着物は苦しい」と思い込んでいるのか？その背景に根深い「着付け問題」が…

姿勢の悪化という現代病

現代社会において、スマホネックやテックネックといった言葉に代表される「姿勢の悪化」が深刻な問題として浮上しています。

そもそも姿勢の悪化の前提となる正しい姿勢とはどんな姿勢でしょうか？それは背骨に負担をかけない姿勢です。

首の骨が正常な位置にあるときにはスムーズに流れていた血液が、首の位置がずれると、血液の流れが滞り、それが全身の血行不良、冷えや不眠、さらには首の皮膚のたるみやシワ、姿勢の変化により内臓が圧迫されると胃腸などの内臓のトラブルにもつながります。

赤ちゃんのときには深い穏やかな呼吸法である腹式呼吸であったのが、浅い呼吸法である胸式呼吸に陥っている人が多いのも姿勢のくずれに一因があるといわれています。

チェックする方法

姿勢の悪化が起こっているかどうかは、簡単にチェックできます。

まず壁を背にして立ってみてください。次に壁にかかと、お尻、ふくらはぎ、肩、頭をつけます。その状態をキープしたまま腰の後ろに手のひらを差し入れてみて、手のひら1つ分くらいの隙間が空いていたら正しい姿勢がとれています。

逆にどこか1ヵ所でも壁につかない場所があったり、腰の後ろの隙間が広すぎたりした場合は、姿勢の悪化が始まっているということです。

スマートフォンを覗き込むような前かがみの姿勢、長時間の座り仕事、さらには運動不足による体幹の衰え。こうした要因が積み重なり、「猫背」「ストレートネック」「反り腰」といった姿勢の悪化が若年層から高齢者にまで広がっています。

この問題は日本だけでなく、世界の１７億人が何らかの筋骨格系の症状を有しているそうです（日本WHO協会HPより)。

姿勢の悪化への対処法としては、一般的には、長時間同じ姿勢をとらないように気を配る、習慣的に運動する、ストレッチをするというようなことが挙げられます。

実は、そんな特別な「儀式」をしなくても、私たちが忘れかけている日常の中に、姿勢を自然と整える知恵が残されているのです。それは「着物を着ること」です。

着物は“姿勢矯正装置”だった

(1)帯は骨盤矯正具

私は、呉服屋を営んでおりますが、日々お客様から「着物を着ると、背筋が伸びる」とのことばを繰り返し頂戴します。それは単にマナーや見た目の美しさを意識するからではありません。もっと物理的な構造に理由があるのです。

骨盤は、脊柱（背骨）を支える「土台」であり、左右の股関節と連携して下半身を動かす要でもあります。そのため正しい姿勢を保つためには骨盤が正しく動いていることが不可欠です。

たとえば、骨盤が後ろに傾けば猫背になり、前に傾けば反り腰になります。また、左右にずれることで肩や脚の高さが違って見えたり、O脚やX脚が進行したりします。こうした歪みは、筋肉のつき方にも影響を及ぼし、腰や肩、膝の痛みとして現れてきます。

では、なぜ着物が骨盤を整えるのに役立つのでしょうか？

最大のポイントは、「腰ひも」と「帯」の存在です。着物を着るとき、腰ひもは骨盤の上でしっかり締めます。この締め方は、体を無理に圧迫するものではなく、骨盤を正しい位置に保持してくれるのです。さらに男性の場合は、帯も骨盤の上で巻きますので効果は倍増。

もう1点注目したいのは、お腹の中にかかる圧力である「腹圧（ふくあつ）」との関係です。

腰ひもや帯によって腹部が軽く圧迫されることで、自然と腹圧が高まります。これには、体幹のインナーマッスルを活性化させ、姿勢の安定性をもたらす効果があるのです。女性の帯はウエストのくびれ付近、骨盤よりやや上に巻かれます。これにより骨盤そのものを締める効果は薄いとしても、腹圧をあげる役割は、男性の帯以上に大きいのです。



腹圧のコントロールが、腰椎安定性や姿勢保持に不可欠との考えから、コルセットやトレーニングで腹圧を強化する療法が広く活用されていますが、着物の帯は、「骨盤ベルト」や「コルセット」と同じ役目をはたしてくれるのです。

緊張感が無意識に背筋を伸ばす

(2)着物の直線裁ち

洋服は体の線に合わせて生地を裁断していく曲線裁ちなのに対して、着物は生地を四角形に裁断していく直線裁ち、だからできあがった着物の各部分は、直線、平面になっており、体の線がまっすぐでないとすぐに着物地にシワが寄ります。そのため肩を引き下げ、首をすっと伸ばす姿勢が自然と求められます。

さらに長襦袢や着物の衿が首元に沿って縫い付けられていて、前かがみになればすぐに衿がはだけ着崩れが起こるため、無意識のうちに背筋を伸ばすスタイルを体に覚え込ませるのです。

(3)着物が求める歩行

さらに歩き方も変化し、着物を着ると、裾を乱さないように歩幅は自然と小さくなり、膝を大きく上げたり脚を大きく前に出すような動きは制限されるのです。

こうした歩行姿勢の変化は、股関節や膝への負担を軽減する効果があるとされており、名城大学理工学部の服部友一教授の論文には、「短い歩幅でゆっくり歩けば、関節や筋に対する負担は小さくなり、また体重心の上下運動は小さく、着床時の衝撃も小さく、体重心を上昇させる股・膝の伸展もわずかで済み、すなわち限られた能力で歩行することが可能となる」と書かれています。（服部友一．臨床における歩行分析について．理学療法学．2006;33(4):209．シンポジウム「動作の探究」．）

理学療法の現場でも「歩幅を狭める」「着地を静かにする」といった歩行指導が行われることがありますが、着物は自然に、体に優しい、正しい歩く姿勢を実現してくれるのです。

(4)着崩れを防ぐ所作

また、着物姿で座るときに膝を閉じる、立ち上がるときに膝を使って体を起こす、背もたれに寄りかからずに座るなど、それぞれが体幹の使い方を促す動作であり、正しい姿勢をキープするトレーニングとなります。

着物は「歩く整体」である



かつての日本人は、着物を着ることで、知らず知らずのうちに骨盤を立て、背筋を伸ばし、深い呼吸をしていました。

着物生活の中で、正しい姿勢が「身体感覚」として育まれていたのです。

先日2日間のある勉強会に参加し、椅子に座りっぱなしでしたが、ただ1人着物を着ていた私は、確かに椅子の背もたれに背中をつけることなく背筋が伸びた状態で講義を聞いていました。私は、ほぼ毎日着物生活を20年以上送っていますが、正しい姿勢が自然に身についていたのです。

ほんの50年ほど前までは、着物は我々の生活の中の一部分でした。わざわざに時間をとって、運動やストレッチなどの「儀式」をしなくても、着物生活に戻すだけで、多くの方の姿勢に関する身体の悩みは解消されることでしょう。