バーガーキング®新作♡直火焼きパティを堪能「オン ザ ビーフ」発売

バーガーキング®から、直火焼き100％ビーフパティをダイレクトに楽しめる「オン ザ ビーフ」が登場します。2025年9月26日（金）～10月9日（木）の2週間限定で販売され、シンプルに塩コショウで味わうほか、3種の特製ソースやライスパティと組み合わせたバリエーションも楽しめます。お肉本来の旨みを堪能できる、ファン待望の新作バーガーです。

直火焼きビーフをシンプルに味わう

オン ザ ビーフ

「オン ザ ビーフ」は、バーガーキング®が誇る直火焼きの100％ビーフパティを塩・コショウで仕上げた一品。

専用ブロイラーで余分な油を落とし、肉汁を閉じ込めることで、ジューシーでスモーキーな旨みを堪能できます。価格は350円（税込）、さらに＋350円でパティを2枚に変更可能。

シンプルだからこそ、お肉の美味しさが際立ちます。

ソースとライスで広がる3つの楽しみ

ソース オン ザ ビーフ

ライス オン ザ ビーフ

「ソース オン ザ ビーフ」は、スパイシー・テリヤキ・BBQの3種類から好みのソースを選べる贅沢な一品（450円）。

一方「ライス オン ザ ビーフ」は、京都の老舗米屋・八代目儀兵衛と共同開発した特製ライスパティを使用。

白米と金のいぶきをブレンドし、お米本来の甘みと直火焼きビーフの相性を楽しめます（450円）。どちらも＋350円でパティ2枚に変更可能です。

販売期間と注意点をチェック

販売期間は2025年9月26日（金）～10月9日（木）の2週間限定。モーニング実施店舗では10:30以降の販売となり、一部店舗では取り扱いがありません。

さらに店舗状況により販売が一時中止される場合もあるので要注意です。ぜひお近くの店舗で、直火焼きビーフの新たなおいしさを楽しんでみてください。

2週間限定の特別なビーフ体験を♡

バーガーキング®の新作「オン ザ ビーフ」シリーズは、直火焼きの100％ビーフパティをさまざまなスタイルで楽しめる特別なメニュー。

シンプル派もソース派も、ライス好きさんも満足できるバリエーションが揃います。販売はわずか2週間限定。この機会を逃さず、直火焼きビーフの旨みを存分に味わってみてくださいね♪