東京・久が原にある「昭和のくらし博物館」館長で、生活史研究の第一人者である小泉和子さん。ひとり暮らしをしながら、91歳の今も研究を続けるために、毎日自分に課していることがあるそうです。（構成：内山靖子 撮影：藤澤靖子）

【写真】もとは小泉さんの実家だったという「昭和のくらし博物館」

25歳で家具屋のおかみ、35歳から研究の道に

2025年の11月で92歳の誕生日を迎えます。90代になった今も、仕事に対する意欲はあまり衰えていませんね。それは私が日本家具史の研究団体である学会と、「昭和のくらし博物館」を立ち上げた責任があるからです。

日本家具史の分野はまだまだ未開拓なので、研究内容をもっと世に広く知らしめて、後世に伝えていきたい。研究者を育てなくてはなりません。

私が家具の歴史に興味を持ったのは、大学卒業後、25歳のときに家具設計事務所の経営者と結婚したことがきっかけです。

結婚後に工場も建て、私は「家具屋のおかみさん」として、住み込みの職人さんたちの面倒をみる生活を10年ほど続けました。その間に家具の歴史に興味を持ち、ぼちぼち研究し始めて、共著ですが本に原稿も載せています。

35歳で離婚したのを機に、「日本の家具の歴史を専門に研究する人はほかにいない。必要な分野なのでやらなければいけないのではないか」と決意。東京大学工学部建築学科の研究生となり、日本の家具や室内意匠史の研究を始めたのです。



自宅兼研究所のパソコンで仕事中。メールも、来たらすぐに返信します

50年以上研究を続けても、いまだに自分の知らないことや新しい発見がありますから、調査や研究をするのはとても面白い。その結果をまとめた原稿を書くのも楽しいですね。

執筆はパソコンを使っています。今年の3月には、足かけ30年近い研究の成果をまとめた著書『朝鮮半島の住まいと家具の歴史』を出版したところです。私の専門は日本の家具史なので、朝鮮や中国家具の歴史の知識はなかったのですが、調べていくうちに次々と新たな発見があり、本を書いてしまいました。

高価な大型本ですからあまり売れないだろうと思っていたところ、発売後3ヵ月で100冊も売れたとか。ありがたい話です。

「昭和のくらし博物館」は26年前にオープンしました。博物館となっている建物はもともと私の実家で、両親と私たち4人姉妹が1951（昭和26）年から45年間暮らした木造住宅です。家の中にはちゃぶ台や麻の蚊帳、すり鉢や竹箒といった昭和の暮らしに欠かせない家具や道具を展示しています。

「家を残し、くらしを伝え、思想を育てる」がモットーです。昭和の家事には不便さや苦労がありましたが、だからこそ、多くの工夫や知恵が生まれた。その「くらしの哲学」を、博物館の展示やワークショップを通して、来場者の方々に伝えたいです。

毎年8月には「小泉家の戦争」という展示をして、戦争に関するイベントも行っています。今、世界中で戦争が起きており、日本にとっても決して他人事ではない。戦争体験者として、戦争の悲惨さを若い世代に発信していきたいのです。

体操や散歩はつらくても欠かさず

とはいえ、さすがにこの年齢ですから、心身ともに衰えは実感しています。私は記録魔なので「老いの記録」をつけており、読み返すと、68歳のころに「物忘れが始まった」とある。78歳では「物忘れがひどくなって老化が始まった」などと書いています。

70代のときに前庭機能低下症というメニエール病に似た病気を患いました。突然めまいが起こったり、血圧が200近くまで上がったりして倒れてしまう。何度か入院もしましたが、この病気は薬で治るものではなく、リハビリのための体操を自分で続けるしかありません。

膝の関節が衰えて人工関節を入れる手術もしましたし、頸椎の手術もしました。腰痛もひどい。昨年からは肩関節周囲炎になり、満足に手を上げることができず、8月には手術をする予定です。

とにかく骨の劣化が深刻で、要支援2と認定されました。幸い、今のところは内臓系の病気の心配はないので、満身創痍と言うより満骨創痍といったところでしょうか。（笑）

そんな状態ですので、動ける体を維持するために、やらねばならないことが多々あります。毎朝5時50分に起床して、まずは前庭機能低下症防止のためのリハビリ体操、次に腰痛防止のインナーマッスル体操。さらに全身の筋肉をほぐすためのストレッチを行います。

6時半になったらラジオ体操をして、その後は近所の林試の森公園を、30分ほどウォーキングするのが日課です。以前は毎日6000歩は歩いていたのですが、最近は長く歩くと膝や腰が痛むので、1日3000歩程度を目標にしています。それも途中、2、3回ベンチで休みながら。

ラジオ体操をするときは、歌を歌いながら体を動かします。声を出すことが健康にいいと聞いたので、声楽も習っているんですよ。

もちろん、体操もしたくない、散歩にも行きたくないと思い、お休みする日もありますが、運動を休むと、たちまち体の衰えを実感してしまう。「継続は力なり」と自分に言い聞かせ、翌日はまたウォーキングに出かけます。1週間ほど運動をサボると、足が萎えていくのがわかるのです。

遠方に出かけるときは、さすがにタクシーも使います。けれども、いくつになっても自分の足で歩き、自分の力で生活したい。そうして背筋を伸ばして日々を過ごすことで、学会事務局や「昭和のくらし博物館」のスタッフたちも私を信頼してくれるのではないでしょうか。

寝たきりになって、みんなを不安にさせたくはありません。そのために心を鬼にして、毎日の体操とウォーキングを自分に課しているのです。

＜後編につづく＞