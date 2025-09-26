品のいい人が大切にしている、心身の整え方とは。心まで息切れしそうになったら「季節を感じる」ことで整えて
あなたの周りに、なぜか惹かれてしまう「品のいい人」はいませんか？ 書道家の詠月さんは、「その魅力は、外見の美しさではなく、ふとした所作や言葉ににじむ美しさです」と語ります。今回は、詠月さんの著書『「品のいい人」が大切にしている「和」の習慣』から一部を抜粋し、心と身体を整え、内面から輝くためのコツをご紹介します。
あせらずゆっくりと
いつの間にか、私たちの暮らしは「もっと・早く・多く」という価値観に染まってしまったのかもしれません。
情報はあふれ、次から次へと新しいものが求められ、追いつこうとするうちに、私たちの心も息切れしてしまうような感覚すら覚えることがあります。
けれど最近、流れが変わり始めています。
必要以上に持たず、あせらず、じっくりとひとつのことに向き合う。
そんな“暮らしの再編集”を始める人が増えてきたように思います。
たくさん持っていたころには見えていなかった、ほんのささいな喜びや満たされる感覚。
それは、暮らしを“深く”味わい直すことで得られる、豊かな幸せです。
私たちが求めていた豊かさのかたち
たとえば、季節を感じる暮らしの中の余白です。
夏のはじめに青梅を洗って、梅仕事に没頭する時間。
薬味の香りに目を細めながら、旬のものを丁寧に調理する手。
どれも“特別”ではありませんが、だからこそ、私たちの内面をゆっくりと潤してくれるのです。
また、何もかもを見せる時代にあって、見せない美しさ、語りすぎない気配は、むしろ品よく、芯のある美に映ります。
控えめに佇む花のように生きている人は、どこか凛としていて、魅力的です。
暮らしのペースを、自分の呼吸に戻す。
あせらず、丁寧に手をかけて育てていく。
ことさらに見せようとしない。
そんな時間こそが、本来の私たちが求めていた、豊かさのかたちなのではないでしょうか。
私たちが本来の「自然」に戻るには
街灯のなかった時代、人々は月明かりを頼りに歩きました。
怪我をしないように、野獣に襲われないようにと、目を見開き、耳を澄ませ、慎重に家路についたのです。
（写真提供：Photo AC）
昔の人は、観る力、聴く力、感じる力が研ぎ澄まされていました。
月の満ち欠けを見て日にちを知る。
花の開花を合図に田んぼへ水を引く。
空を見て嵐の到来を察知する。
風の流れや土の香りから、次に何が起こるのかを感じとる力がありました。
しかし、現代の人間はどうでしょう。
自分の感覚よりも先に、テレビや新聞、ＳＮＳから情報を得て、カレンダーを見て季節を知ります。
そうして「感じる力」を使う機会を失い、しだいに鈍感になっていきました。
この「感じる力」が衰えると、自然の一部である人間の心や身体も「不自然」になり、苦しみや不調を感じやすくなるのでしょう。
もともと私たちに備わっていた「感じる力」をとり戻せば「不自然」は消え、私たちは本来の「自然」に戻ることができるのではないでしょうか。
季節にあわせて心身を整える
日本の四季は、ただ自然の変化を伝えるだけでなく、私たちの内面にも呼応し、心のリズムを整える働きをしてくれているのだと思います。
春は芽吹き、夏は育ち、秋は実り、冬は次に訪れる春のために蓄える。
自然界は循環していくことを教えてくれます。
季節の移ろいに気づく人は、「今の自分の状態」にもきちんと耳を傾けることのできる人です。
たとえば立春や冬至といった節目の日には、湯に塩を入れて身を浄めたり、旬の食材で心身を整えたりする養生をします。
和漢ハーブや薬膳の考え方もまた、体の調子と季節との対話です。
冬には冷えや寒さに対応した食べ物を、夏には熱や暑さを鎮める食べ物を。
自然に従って「整える」という姿勢は、内面のゆらぎに気づく優しさともいえるのでしょう。
四季の流れは、人生そのもの。
そんななかで自然とつながる小さな習慣を積み重ねることが、自分の体や心のリズムを整えてくれるのです。
※本稿は、『「品のいい人」が大切にしている「和」の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。