茶道家の竹田理絵さんは、これまで国内外の方々に茶道の魅力を伝えてきた経験から「お茶には、人の心をそっと整える力がある」と語ります。日常生活で生まれるイライラや疲れ、不安などをやわらげるヒントが見つかるかもしれません。そこで、竹田さんの著書『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』から一部を抜粋し、心を癒やすための茶道の精神についてご紹介します。

【写真】茶碗と茶杓は、この2つで代用OK

* * * * * * *

初めての茶道具はこれがあればＯＫ

茶道は、特別な道具をいろいろとそろえないとできないのではないかと思われがちです。しかし、実はとてもシンプルで、おうちで気軽に楽しむことができます。最初からすべての茶道具をそろえる必要はありません。基本の道具があれば十分です。

まずはひとり茶道を始めるために、最初にそろえておきたい道具をご紹介します。それは、茶碗と茶筅の二つだけ。これさえあれば、すぐにひとり茶道を始められます。

本格的な茶碗でなくても大丈夫です。最初は家にある少し大きめのお椀のようなものでもいいです。できれば口が広めで、内側がなめらかなものがおすすめ。そのほうが、抹茶が点てやすく、美味しいお抹茶ができるからです。

茶筅は必需品です。茶筅がない場合、小さな泡立て器などでも代用できますが、やはり茶筅を使うと、よりなめらかでおいしいお抹茶が点てられますので、ぜひ、用意してほしいです。

さらにあると便利なものとして、茶こしやふるいがあります。これは、お抹茶はダマになりやすいので、茶こしや小さなふるいであらかじめふるっておくと、なめらかでおいしいお抹茶ができあがるからです。

自分なりに楽しめばＯＫ

道具がそろったら、さっそく始めてみましょう。

ひとり茶道は、道具さえそろえれば、いつでも好きなときに楽しむことができます。朝のひとときに、お仕事や家事の合間に、夜のリラックスタイムに。お抹茶を点てる時間は、心を落ち着ける大切なひとときになります。



『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』（著：竹田理絵／青春出版社）

また、ひとり茶道は、完璧でなくてもいいのが魅力。作法をきっちり覚えなくても、自分なりに楽しめばＯＫです。

大切なのは、道具にこだわることよりも、心を込めてお茶を点て、ゆっくりと味わうこと。たったそれだけで、毎日が少し豊かになるはずです。

茶道具は身近にあるものから始めよう

特別な道具がなくても、おうちで気軽に茶道を楽しむ方法をご紹介します。本格的な茶道具がなくても大丈夫。家にあるものを活用すれば、十分に雰囲気を楽しめます。

本来、茶の湯の道具でなかったものを、茶の湯の道具として使うことを「見立て」といいます。この見立て、千利休も楽しんでいました。

茶道体験にいらした外国人のお客様から、「このマグカップでお抹茶を点てていただくことはできますか？」と言われて、お客様お気に入りのマグカップでお抹茶を点てたこともあります。

また、「自国ではこのような抹茶茶碗が手軽に手に入らないけれども、どうしたらいいですか？」と尋ねられた際は、「カフェオレボウルや、口の広い深さのある器で代用して楽しんでみてください」とお伝えしました。

ひとり茶道の醍醐味

えっ！ そのような身近な道具でもできるのね、と思われたのではないでしょうか。茶杓がなくてもスプーンでＯＫ。お抹茶を入れる棗の代わりには、蓋のついた小さな容器で代用できます。

なんだかちょっとハードルが低くなり、身のまわりのものをきょろきょろと探して、何か代用できないかなと楽しくなってきたのではないでしょうか。あとは心を込めてお茶を点てるだけです。

お茶ができあがったら、香りを楽しみながら、一口ずついただきます。ゆっくり味わうことで、心が落ち着き、リラックスできます。この時間こそが、ひとり茶道の醍醐味です。

※本稿は、『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』（青春出版社）の一部を再編集したものです。