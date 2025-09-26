双子ママになる中川翔子、赤ちゃんの名前決定を報告で反響！ 「赤ちゃんもスタンバイしてるね〜」
タレントの中川翔子さんは9月25日、自身のInstagramを更新。入院中の様子を公開しました。
【写真】中川翔子、双子の名前決定を報告
さらに「双子の名前も決まったー！」と報告。名前はまだ公表されていませんが、いつか明かされる日が楽しみです。
この投稿にファンからは、「もうすぐですね。双子の天使に逢えますね」「双子ちゃんならではの同じ名前でちょっとだけ違う感じかなあ」「赤ちゃんもスタンバイしてるね〜」「名前決定おめでとうございます！」と赤ちゃんに関する声のほか、「ごはんおいしそつ」「あと少し！頑張って下さい！」「おいしいごはん食べてゆっくりしてね！応援してます」など、励ましや応援のコメントも寄せられています。
コメント欄には、多くの著名人から祝福の声が寄せられたほか、ファンからも「おめでとうございます」「ヲタクの先駆け、ヲタクの神様の様な存在のしょこたんがマッマになるの、とっても嬉しいです」「何たる奇跡！めでたい」といった声が続々。赤ちゃんに会える日を楽しみにする温かいメッセージがあふれていました。
(文:五六七 八千代)
「もうすぐですね。双子の天使に逢えますね」中川さんは「ゆきりぬちゃんがお見舞いきてくれたよ 嬉しい！！」とつづり、8枚の写真を公開。YouTuber・ゆきりぬさんとのツーショットや、病室で母と過ごす様子を披露しました。写真では、上半身ショットからおなかが下がってきていることも分かります。
「何たる奇跡！めでたい」5月5日、40歳の誕生日に妊娠と個人事務所の設立を報告した中川さん。手書きのメッセージからは、母になる喜びと強い決意が感じられます。
