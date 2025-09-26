「60歳で仕事を辞めストレスなくのんびり生活している」資産2.2億円・72歳男性の楽しい老後
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住72歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（72歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：大阪府
リタイア前の職業：不明
リタイア前の年収：不明
現在の現預金：7000万円、リスク資産：1億5000万円
これまでの年金加入期間：国民年金396カ月、厚生年金84カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：2万円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険6700円
年金以外の収入：株配当40万円
配偶者の年金や収入：年金80万円、個人年金保険230万円、給与収入96万円（すべて年額）
支出：30万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。
その理由として、「60歳で仕事を辞めて現在に至るまで、ストレスなくのんびりと生活できたから」と語っています。
「60歳以降の趣味として、株式の運用をしてきた」こともあり、「実際には2億2000万円貯めることができた。参考にする場合、株は余裕のあるお金でしてほしい」と投稿者。
実際に年金生活を迎えた今、老後資金はやはり「2億円」程度あったほうがよいと感じているとのこと。
すでに必要な額は確保できているものの、欲を言えば「もっと早くから資産運用をしていればよかった」とあります。
「株の配当以外に株主優待品として、食事券、日用品、グルメ・ギフトカード、クオカードなどがもらえて毎日楽しく暮らしている」からとその理由を語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「新NISAやiDeCoなどを活用して、長期で投資をしていれば老後を乗り切れる可能性が出てくる」ため実践してほしいとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住72歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：72歳男性
同居家族構成：本人、妻（72歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：大阪府
リタイア前の職業：不明
リタイア前の年収：不明
現在の現預金：7000万円、リスク資産：1億5000万円
これまでの年金加入期間：国民年金396カ月、厚生年金84カ月
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万3000円（繰り上げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：2万円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険6700円
年金以外の収入：株配当40万円
配偶者の年金や収入：年金80万円、個人年金保険230万円、給与収入96万円（すべて年額）
支出：30万円
「老後資金はちょうどいいと感じる」現在、およそ預貯金7000万円、リスク資産1億5000万円を保有しているという投稿者。
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。
その理由として、「60歳で仕事を辞めて現在に至るまで、ストレスなくのんびりと生活できたから」と語っています。
「もっと早くから資産運用をしていればよかった」現役時代は、老後資金として「1億円」貯めることを目標にしていたそう。
「60歳以降の趣味として、株式の運用をしてきた」こともあり、「実際には2億2000万円貯めることができた。参考にする場合、株は余裕のあるお金でしてほしい」と投稿者。
実際に年金生活を迎えた今、老後資金はやはり「2億円」程度あったほうがよいと感じているとのこと。
すでに必要な額は確保できているものの、欲を言えば「もっと早くから資産運用をしていればよかった」とあります。
「株主優待品をもらって毎日楽しく暮らしている」今の生活の満足度については「満足している」という投稿者。
「株の配当以外に株主優待品として、食事券、日用品、グルメ・ギフトカード、クオカードなどがもらえて毎日楽しく暮らしている」からとその理由を語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「新NISAやiDeCoなどを活用して、長期で投資をしていれば老後を乗り切れる可能性が出てくる」ため実践してほしいとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)