写真拡大

俳優の土屋太鳳さんは9月25日、自身のInstagramを更新。Netflix シリーズドラマ『今際の国のアリス』シーズン3のオフショットを公開し、反響を呼びました。

【写真】土屋太鳳＆山崎賢人のドラマオフショット

「やっぱり 賢人くんと一緒にいる太鳳ちゃんが 好きです」

土屋さんは「『 #今際の国のアリス 』シーズン3が世界独占配信されました」「ウサギと一緒に待ってくれてる人たちがいる。それだけで踏ん張ろうと思えました」などとつづり、1枚の写真を投稿。ドラマのオフショットのようで、顔は隠れて見えませんが土屋さんの隣には主演の山崎賢人さんが座っています。「写真は、アリスと。おうちの中の撮影はいろいろな物があるので、ついつい遊んでみたくなります」とあるように、2人ともおもちゃを手にしており、ほほ笑ましいです。

コメントでは「オフショット嬉しいです」「可愛すぎるよ」「めっちゃほんわかする〜」「アリスとのツーショありがとー！！」「やっぱり 賢人くんと一緒にいる太鳳ちゃんが 好きです」「けんたお最高です」「ちゃんと3歳児のけんたおや」などの声が寄せられました。

「ねぇ！ 笑顔が素敵すぎます」

たびたびInstagramでドラマ『今際の国のアリス』のオフショットを公開している土屋さん。18日にも笑みを浮かべる写真を投稿しています。ファンからは「キュートなウサギ」「ねぇ！ 笑顔が素敵すぎます」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:熱帯夜)