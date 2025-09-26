ニコラス・ホルト＆ダニエル・ローガン来日決定！ 東京コミコンに全日程参加
映画『スーパーマン』や『マッドマックス 怒りのデス・ロード』でおなじみのニコラス・ホルトと、『スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃』のダニエル・ローガンが、12月5日（金）から12月7日（日）の3日間、千葉・幕張メッセで開催される「東京コミックコンベンション 2025」（以下、「東京コミコン 2025」）のために、来日することが発表された。
【写真】「東京コミコン2025」来日セレブまとめ〈随時更新〉
■撮影会・サイン会も予定
6歳で俳優としてのキャリアをスタートさせたニコラスは、11歳のときに出演した『アバウト・ア・ボーイ』で主演俳優ヒュー・グラント演じる主人公ウィルと並んで物語の核心を担う少年マーカスを演じ、大きな話題に。
その後も、『ジャックと天空の巨人』や『ウォーム・ボディーズ』といったファンタジーやゾンビを題材とした話題作に次々と出演。2015年公開の『マッドマックス 怒りのデス・ロード』では“ウォーボーイズ”の一人ニュークスとして登場。狂気と純粋さを併せ持つ難役を見事に演じ切り、その強烈な存在感で観客の記憶に深く刻まれる演技を披露した。
また、マーベル・コミックが原作のスーパーヒーロー映画『X-MEN』シリーズでは、X-MEN の創設メンバーであるハンク・マッコイ／ビースト役に抜てきされ、原作ファンのみならず、映画ファンからも高い支持を獲得。
さらに、クリント・イーストウッド監督の法廷サスペンス『陪審員2番』では主人公ジャスティン・ケンプ役を好演。人間味あふれる演技で、確かな実力をあらためて印象づけた。
そして、今夏公開されたジェームズ・ガン監督のDC映画『スーパーマン』では、スーパーマンの永遠の宿敵レックス・ルーサー役を熱演。2027年公開予定のスーパーマン映画第2弾『マン・オブ・トゥモロー（原題）』ではさらに進化したルーサー役で再登場が予定されている。
一方ダニエルは、『スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃』（2002）や『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』（2008−2020）で、銀河一の賞金稼ぎジャンゴ・フェットのクローンとして生まれた“息子”ボバ・フェットという重要なキャラクターを演じ、ファンから長年愛され続けている人物。
「東京コミコン」への参加回数はこれまでの来日セレブの中で歴代最多を誇っており、「東京コミコン」の“セレブ親善大使”も務めている。また昨年末の「東京コミコン2024」では、コミコンショップの店長として大活躍。接客やレジ打ちなどをこなし、別の角度からもコミコンを盛り上げた。
そんな二人は今回、会期中全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会を予定。撮影会・サイン会のチケット販売の詳細については後日発表される。
そのほか来日セレブとして、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リーを皮切りに、アントニー・スター、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、クローディア・ウェルズの参加がすでに発表されいている。
【写真】「東京コミコン2025」来日セレブまとめ〈随時更新〉
■撮影会・サイン会も予定
その後も、『ジャックと天空の巨人』や『ウォーム・ボディーズ』といったファンタジーやゾンビを題材とした話題作に次々と出演。2015年公開の『マッドマックス 怒りのデス・ロード』では“ウォーボーイズ”の一人ニュークスとして登場。狂気と純粋さを併せ持つ難役を見事に演じ切り、その強烈な存在感で観客の記憶に深く刻まれる演技を披露した。
また、マーベル・コミックが原作のスーパーヒーロー映画『X-MEN』シリーズでは、X-MEN の創設メンバーであるハンク・マッコイ／ビースト役に抜てきされ、原作ファンのみならず、映画ファンからも高い支持を獲得。
さらに、クリント・イーストウッド監督の法廷サスペンス『陪審員2番』では主人公ジャスティン・ケンプ役を好演。人間味あふれる演技で、確かな実力をあらためて印象づけた。
そして、今夏公開されたジェームズ・ガン監督のDC映画『スーパーマン』では、スーパーマンの永遠の宿敵レックス・ルーサー役を熱演。2027年公開予定のスーパーマン映画第2弾『マン・オブ・トゥモロー（原題）』ではさらに進化したルーサー役で再登場が予定されている。
一方ダニエルは、『スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃』（2002）や『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』（2008−2020）で、銀河一の賞金稼ぎジャンゴ・フェットのクローンとして生まれた“息子”ボバ・フェットという重要なキャラクターを演じ、ファンから長年愛され続けている人物。
「東京コミコン」への参加回数はこれまでの来日セレブの中で歴代最多を誇っており、「東京コミコン」の“セレブ親善大使”も務めている。また昨年末の「東京コミコン2024」では、コミコンショップの店長として大活躍。接客やレジ打ちなどをこなし、別の角度からもコミコンを盛り上げた。
そんな二人は今回、会期中全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会を予定。撮影会・サイン会のチケット販売の詳細については後日発表される。
そのほか来日セレブとして、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リーを皮切りに、アントニー・スター、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、クローディア・ウェルズの参加がすでに発表されいている。