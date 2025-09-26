¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤¹¤¬¡×ÆÍÁ³¤Îà·ëº§¡õ³èÆ°µÙ»ßá¡Ä¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î½÷À¥Ü¡¼¥«¥ëÊó¹ð¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
X¤ÇÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ
¡¡Ê¡²¬È¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMOSHIMO¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡¦´äÊ¥¼Óµ®(Ê¡²¬¸©½ÕÆü»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´äÊ¥¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âMOSHIMO¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢MOSHIMOµÙ»ß¤ÎÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤´¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÎÇ¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°µÙ»ß¤È¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö10Ç¯´ÖMOSHIMO¤È¤·¤Æ³Ú¶Ê¤ÈMCÁ´¤Æ´Þ¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤À¤È»×¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤ÎMOSHIMO¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤À¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄÔêí¤¬¹ç¤ï¤º¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÎ×¤á¤Ê¤¤¤Î¤Çº£²ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢³èÆ°µÙ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´äÊ¥¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö³èÆ°µÙ»ßŽ¤¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦³èÆ°µÙ»ß¤òÀË¤·¤àÀ¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡¡MOSHIMO¤Ï2015Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢²¬ÅÄÅµÇ·(Ba)¡¢´äÊ¥¼Óµ®(Vo&G)¡¢°ìÀ¥µ®Ç·(Gt)¡¢¹âÅç°ì¹Ò(Dr)¡£16Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¯゙¥ë¡ÖÇ¤«¤Õ゙¤ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÌ¿Ã»¤·Îø¤»¤è²µ½÷¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËSNS¤Æ゙³È»¶¡£Âç¿Íµ¤¥¢¡¼¥±¡¼¥È゙¥±゙¡¼¥à¡ÖÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡×(¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È)¤Ë³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£