¡Ö²¼Íú¤¤¤Æ¤ë¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¤¬²¿¤âÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëºÝ¤É¤¤°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¡Ø·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ù¼èºàÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¼èºà¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¾å¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¾æ¤¬Ä¹¤á¤Î¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½Å¤ÍÃå¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¥·¥ã¥Ä¤â¥¿¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼¤Ï²¿¤âÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë1Ëç¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥¢¡ª¡ªÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¡¤¡¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È²¼Íú¤¤¤Æ¤ë¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌ¥ÎÏÅª²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö20Âå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö°áÁõ¤âÈ±·¿¤â¤É¥¿¥¤¥×¡¢¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¡Ö·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡×¤Ç¼Æºé¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ¼°æÍý»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£¼Æºé¤ò¿¶¤ê²ó¤¹·»¤ò¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢·»¤Î¸µ²Ç¤òËþÅç¤Ò¤«¤ê¤¬±é¤¸¡¢ÆÍÁ³»à¤Ì·»¤Î¸å»ÏËö¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¡£µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ÏÃæÌîÎÌÂÀ¡£11·î28Æü¸ø³«Í½Äê¤À¡£