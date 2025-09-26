TOKYO FM、日曜午後1時台を改編 生見愛瑠、ダウ90000蓮見による2つの新番組始動
TOKYO FMは26日、10月改編を発表。日曜午後1時から生見愛瑠の新番組、続けて1時30分からは蓮見翔（ダウ90000）の新番組が始まることを伝えた。
■『生見愛瑠 soothing』（JFN37局ネット）
毎週日曜 13:00〜13:30
“めるる”こと生見愛瑠の新番組がスタート。癒しの場所、癒しの瞬間、癒されるモノや音楽…etc そんな心が落ち着く時を、めるるがあなたと共有する番組です。日曜日の午後、リラックスタイムを一緒に過ごしてみませんか？
■『日曜大学 supported by 日本大学』（JFN37局ネット）
毎週日曜 13:30〜13:55
蓮見翔（ダウ90000）
日曜大学、略して「日大」。ラジオの中の「日大」は、普通の大学では学べない、オリジナルなテーマを深掘りする25分。身近なことから、宇宙規模の問題まで、あらゆる素朴な疑問を独自の「学問」として深堀り！専門家の先生に、わかりやすく教えていただきます。
