偽造した台湾の運転免許証を使い、日本での運転に必要な免許証の翻訳文の発行を不正に申請したとして、警視庁は２６日、中国籍の男女２人を私電磁的記録不正作出・同供用容疑で逮捕したと発表した。

台湾の偽造免許を悪用した申請は少なくとも８件確認され、同庁は、日本を訪れる中国人観光客向けに虚偽申請を請け負うグループがいるとみて実態解明を進める。

日本と同水準の免許制度を有する台湾やドイツなど６か国・地域の免許を持つ人は、国の指定機関などが発行する免許の翻訳文を携帯すれば、日本で運転できる。翻訳文の発行はオンラインで申請でき、チェック機能の不備を突かれた形だ。

発表によると、逮捕されたのは、いずれも住所・職業不詳の男（３８）、女（４７）両容疑者。２人は、埼玉県川口市の中国籍の男性（２９）（同容疑で逮捕後、釈放）と共謀して昨年１１月、指定機関の日本自動車連盟（ＪＡＦ）の専用サイトに台湾の偽造免許証の画像を送信し、翻訳文の発行を申請した疑い。来日し、１０〜１１日に逮捕された。

２人は中国の通販サイトを通じ、台湾の偽造免許証と日本語翻訳文の発行をそれぞれ約１７万円で業者に依頼していたという。いずれも容疑を否認し、調べに「偽造免許とは知らなかった」と供述している。同庁は業者の中国籍の男（３７）についても、同容疑で逮捕状を取った。

ＪＡＦは昨年１１月、同じ人物名義で複数回の申請があったことを受け、調査を開始。警察庁が台湾当局に照会したところ、少なくとも８件の申請に台湾の偽造免許が使われ、うち６件で翻訳文が発行されていた。

ＪＡＦの専用サイトは国外から接続できないため、警視庁は、中国にいる業者の男が希望者から翻訳文の虚偽申請を請け負い、日本在住の中国人らに１件数千円の報酬を出して申請を代行させたとみている。

中国の運転免許を持つ場合、日本で運転するには日本の免許への切り替え「外国免許切替（外免切替）」が必要になる。近年は訪日外国人の増加に伴い、外免切替の予約に数か月を要するケースもあった。

外免切替を巡っては、ホテルを住所地として申請できたことや、交通規範を問う○×形式の１０問の試験が「簡単過ぎる」と指摘された。警察庁は、申請時に住民票の写しの提出を原則とし、審査を厳格化する新制度を１０月１日から開始する。