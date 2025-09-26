¥ì¥ó¥¸¤Ç³Ú¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¡ª¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Ë´¶Æ°¡ØÆÚ¥Ð¥é¤È¤¤¤ó¤²¤ó¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼ßÖ¤á¡Ù
»Ä½ë¤¬Â³¤¡¢½©¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤»þ´ü¡£²Æ¤ÎÈè¤ì¤â½Ð¤ëº¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢²Ð¤ò»È¤¦ÎÁÍý¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ç¤¤ë¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ª¤«¤º¡ª¡×
º£Æü¤Ï¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡ÖÌîºÚ¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤¬¤Þ¤ë¤ÇßÖ¤á¤â¤Î¡ª¡×¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÚ¥Ð¥é¤È¤¤¤ó¤²¤ó¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼ßÖ¤áÉ÷¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä¡Ä150g
¤µ¤ä¤¤¤ó¤²¤ó¡Ä¡Ä100g
¥¨¥ê¥ó¥®¡Ä¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó100g¡Ë
¡Ò²¼Ì£¡Ó
¼ò¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
±ö¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¡ÒA¡Ó
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸¼
ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦
ºî¤êÊý
(1)ºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë¡£
ÆÚÆù¤ÏÄ¹¤µ4Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢²¼Ì£¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¹þ¤ß¡¢¼¼²¹¤Ë10Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¯¡£¤¤¤ó¤²¤ó¤Ï¤Ø¤¿¤òÀÚ¤ê¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥¨¥ê¥ó¥®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¼ê¤Ç½Ä¤ËÁÆ¤¯Îö¤¯¡£¡ÒA¡Ó¤ÎºàÎÁ¤ò¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
(2)ÂÑÇ®»®¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£
Ä¾·ÂÌó25Ñ¤ÎÂÑÇ®»®¤Ë¤¤¤ó¤²¤ó¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¤ò½ç¤Ë¹¤²¤ë¡£ÆÚÆù¤ò²¼Ì£¤´¤È¹¤²¤Æ¤Î¤»¡¢¡ÒA¡Ó¤ò¤«¤±¤ë¡£
(3)ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸(600W)¤Ç6Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËÁ´ÂÎ¤ò¤è¤¯º®¤¼¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¥é¥¯¤ÊÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤Ç¡¢Èè¤ì¤¿Æü¤Ï¥é¥¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸simple9-10·î¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç´°À®¤Ç¤¤ë¤ª¤«¤º¤ò14ÉÊ¤´¾Ò²ð¡ª
¤¼¤ÒËèÆü¤Î¤´¤Ï¤óºî¤ê¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£