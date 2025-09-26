ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「前橋市長“ホテル密会”に波紋 苦情は６００件 全議員に説明へ」が３位になったことを伝えた。この日は５万３２６人がニュースを選び、ランキングが決定した。

このニュースは、前橋市の小川晶市長が２４日に臨時記者会見を市内で開き、市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会していたと明らかにしたもの。

小川氏は弁護士出身。群馬県議を経て、２０２４年の市長選で初当選を果たした。自身は未婚で、男性が妻帯者と認識していたものの、ホテルでの面会は今年２月から１０回以上に及んだと説明。ホテルまで公用車を使ったケースもあったという。小川氏は「公私にわたる相談に乗ってもらっていた」と男女関係を否定した上で「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省している」と陳謝した。出処進退については「第三者とも相談しながら考えたい」と述べるにとどめた。

番組は、この問題で前橋市役所には２５日に計６００件の苦情や問い合わせの電話が寄せられたとことを伝えた。また、小川市長が２５日に予定していた一部の公務をとりやめたことも報じた。また小川氏が２６日に開かれる本会議終了後にすべての議員に対しこの問題について説明することも伝えていた。