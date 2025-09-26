YouTubeは、様々なYouTube動画を広告なしで楽しめる新プラン「YouTube Premium Lite」の試験的提供を、9月26日より順次開始する。今後数週間以内に利用可能になるという。

今回の新プランは、「YouTube Music」(無料)と「YouTube Premium」(月1,280円)の登録者数が全世界で1億2,500万人を突破したことを受けたもの。

YouTube Premium Liteは、ゲーム、お笑い、料理、学習などの動画を、主に広告なしで楽しみたいユーザー向けのプラン。スマートフォン、パソコン、テレビなど、さまざまなデバイスで利用できる。

様々な動画が広告なしで視聴できるが、音楽コンテンツやショート動画、また検索やサイト内を閲覧する際に広告が表示されることがあるとのこと。またオフライン再生やバックグラウンド再生機能は利用できない。

同社は今後、より多くの国でYouTube Premium Liteの試験的提供を行ない、「ユーザーが定額制サービスモデルを最大限に活用できる新しい方法を、年内に発表する予定」だとしている。