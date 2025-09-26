お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が25日、コンビでパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に生出演。後輩芸人について語った。

リスナーから、後輩の「メッセンジャー」黒田有が理容室のモデルに起用されているというタレコミが寄せられると、そのビジュアルに岡村は「ガーシーみたいやな」とひと言。相方・矢部浩之は「これ見たら憎たらしいだけですよ」とイジり、番組で共演中の黒田のヘアスタイルについて、「パーマ当てよってん」と報告。「“兄さん、パーマいいですよね。何もしなくてもいいですもんね、初めて当てたんですよ”って、聞いてもないけどめっちゃしゃべられて」と明かした。

とはいえ「まあ面白いけどな、理容室のポスターっていう感じ。ハマり役ではあるよね」と矢部。しかし岡村は、黒田が首元に巻いているストールが気になったようで、「これから冬にかけてやから首に巻いてるけど、首に年齢が出るっていうからね」と解説しつつ「そのうちこいつ、不倫しよるんちゃうかな」と“暴走”。「急にパーマを当てたりモデルの仕事をしたり、凄いやんか。えらいもんやでホンマに」とあきれた。

さらに「“変わらないために変わり続ける”。これ黒田が言うたんかな」とキャッチコピーをイジった岡村は、「良かったぁ、黒田の先輩でホンマに良かったわと思って」とぶっちゃけ。「こうして言えるから。（黒田の）後輩やったら言われへんからな、先輩でホンマに良かった」と強調した。

また「なかなか居てないというか、このキャラクターの人間というのは」と説明。黒田の発言を引用しながら「もともと言うてたからね、“僕なんかあきませんよ、テレビなんか向いてません、この時代”って言うてて、またこうして仕事をもらえて、大阪で人気者にまたなって」と、その人気ぶりを語った。

そして「大阪のオバチャンとかが結構、黒田が好きやねんな」という矢部に、岡村は「相方のパラちゃんも、大阪で帯のラジオ。ラジオスターやん」と、黒田の相方・あいはらの活躍も絶賛。「凄いですよ、メッセンジャーって」と続けたが、「ただ忘れてませんよ、俺らのラジオを寝て穴を開けたっていうことは」とピシャリ。「“電話するで”って言うてたけど、寝て出えへんかったっていうのは」と釘を刺していた。