人気女性芸人、12年前の免許証写真を共演者絶賛！現在と比べると「今の方が前を向いてる（笑）」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

9月25日（木）に放送された同番組では、出演者の運転免許証写真が公開される場面があった。

【写真】公開された平成フラミンゴ・RIHOの免許証写真

今回は、秋の全国交通安全運動の期間中ということにちなみ、3人の運転免許証の話題に。

ぺえがマニュアルで持っていることを明かして2人を驚かせると、2023年当時のRIHOの免許証写真が公開される。

初めて見たというぺえは「華やかじゃない？『令和は私がつくる』ぐらいの気合を感じる」とコメントしてスタジオは大盛り上がり。

続いて稲田の免許証写真が公開されると「口角がキュッと上がってる」「口角もキレイ！こんなに（口角）上がるんじゃん！」とRIHOとぺえは絶賛。写真はRIHOと同じく2023年のものだったが、さらに2012年当時の写真も公開されることに。

「やばいこれ、最悪…」という声が稲田から漏れるなか、ぺえは写真を見るや「めっちゃいいね」と大喜び。

RIHOも「この前髪の大きさの時期ない？（笑）」と、稲田の前髪が“0：10”という比率に着目して「私もある、この前髪の大きさの時期！」と自身との共通点に爆笑した。

それぞれの時期の免許証写真が並べられると、ぺえは「でもやっぱり前を向いてるね、今のほうが。『私が歩む道はここです』みたいな」と、RIHOの写真に続いて独特な例えを披露。

これに稲田はすかさず「なんなんその、物語勝手に作って…」とツッコんでいた。