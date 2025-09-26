¤¢¤ß¤¢¤ß¡¢G.E.M.¥·¥êー¥º TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤è¤ê¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¤é¤ó¤Þ¡×¤È¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¥·¥ã¥ó¥×ー¡×Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¡¡¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¤Ç¡¢¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡ÖG.E.M.¥·¥êー¥º TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤è¤ê¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¤é¤ó¤Þ¡×¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¥·¥ã¥ó¥×ー¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò9·î25Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï³Æ8,250±ß¡£È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü¤´¤í¤ÎÍ½Äê¡£
¤Æ¤Î¤Ò¤é¤é¤ó¤Þ
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤è¤ê¡¢Ìµº¹ÊÌ³ÊÆ®Áá²µ½÷Î®ÆóÂåÌÜ¤ÎÁá²µ½÷¤é¤ó¤Þ¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎºîÌ³°á¤òÃå¤¿½÷À»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆP¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¥¥åー¥È¤Ê»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó90mm
ÁÇºà¡§PVC¡¢ABS
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¡ß1ÂÎ
¡¦ÀìÍÑÂæºÂ¡ß1Ëç
¸¶·¿¡§¥¿¥Ù¥é¥ì¥ë¥¯¥µ(³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥¤¥·ー)
ºÌ¿§¡§¤¨¤³¤·
¤Æ¤Î¤Ò¤é¥·¥ã¥ó¥×ー
¡¡ÇÈÓÅ¹¤Î´ÇÈÄÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤¬ºîÃæ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¿§¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢ー¤ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Þ¤Ç¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó95mm
ÁÇºà¡§PVC¡¢ABS
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¡ß1ÂÎ
¡¦ÀìÍÑÂæºÂ¡ß1Ëç
¸¶·¿¡§ÏÂ²ÄÇµ(³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥¤¥·ー)
ºÌ¿§¡§¤¨¤³¤·
(C)¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£