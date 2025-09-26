『ユイカ』が、新曲「ローズヒップティー」を本日9月26日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。

本楽曲は、9月16日より放送がスタートした『君がトクベツ』（MBS／TBS）のオープニングテーマに書き下ろしたもの。ローズヒップティーをモチーフに甘く揺れ動く恋心を表現した歌詞と、ピュアでフレッシュなバンドサウンドによる楽曲に仕上がっている。

また、MVのイラストはジャケット同様、『ユイカ』の数々の作品を手掛けているイラストレーター 佳奈が今作も描き下ろし、いつも15時に喫茶店で鉢合わせる男女の物語が描かれている。女の子が男の子にいつの間にか恋に落ちているような様子がレトロな雰囲気に仕上がっており、これまでの『ユイカ』の作品とは違った新しい作品になっている。

・『ユイカ』 コメント

今回のMVは、大正ロマンっぽい、大人っぽさを表現したものになっています。私の楽曲は現代の学生がメインのMVが多いので、新鮮でとても楽しんでいたたけるのではないかと思っています。今回も佳奈さんが描いてくださったのですが、まだ私のMVでは観たことがない絵のタッチに注目していただきたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）