U-20W杯キャプテンは大宮DF市原吏音! U-20日本代表・船越監督「一番慕われている彼が適任」
今月27日開幕のU-20ワールドカップに臨むU-20日本代表の船越優蔵監督が現地時間25日夜(日本時間26日朝)、開催地のチリで報道陣のオンライン取材に応じ、今大会のチームキャプテンにDF市原吏音(大宮)を指名したと明かした。
市原はW杯予選にあたるAFC U20アジア杯でもキャプテンを担当していた。船越監督は市原について「非常に明るい性格で、物おじしないし、自分の意見をしっかり伝えられるところが彼のいいところだと思っている。それにプラスして周りも見えるので、全員に平等に接することができるところがリーダーに相応しい。我々と選手の間に入るという役割は難しいが、一番慕われているので彼が適任だと思った」と信頼を語った。
副キャプテンは指名せず、「全員が戦力だし、全員が主力だという話をしている。当事者意識を持ってほしい」と船越監督。すでに今回の合宿中の食事会場などでは、特定のグループで固まるのではなく、日ごとに異なる顔触れでテーブルを共にする姿が見られるといい、指揮官は「これだったら大丈夫だと感じた」とチームの雰囲気に手応えを語った。
U-20W杯はDF冨安健洋やMF堂安律ら東京五輪世代が中核を占めた2017年韓国大会から4大会連続の出場。MF松木玖生やDF高井幸大らを擁した前回のアルゼンチン大会ではグループリーグ敗退に終わっており、2大会ぶりの16強入りを目指す。
今回は無念の幕切れとなった前回大会の反省を活かす取り組みも行われているようだ。前回大会の終了後、選手たちからは「後輩たちにどのような心構えで挑んでほしいか」などの設問が盛り込まれたアンケートを取っていたといい、その結果が「これは繋げていかないといけないと思っていた」と船越監督。今回の合宿で選手が揃った際、ミーティングで選手たちに伝えたという。
「責任を持って戦ってほしいとか、自信を持って戦ってほしいとか、十分に通用するという意見もあった。W杯は一瞬で終わるので一瞬を大事にして欲しいという言葉があった。W杯は華やかな舞台ではあるが、残酷な舞台でもある。前回大会の選手はそれを経験しているので、そういったものを後輩に伝えてくれた」(船越監督)。舞台は同じ南米。先輩たちの無念と教訓も背負って大舞台に挑む。
(取材・文 竹内達也)
市原はW杯予選にあたるAFC U20アジア杯でもキャプテンを担当していた。船越監督は市原について「非常に明るい性格で、物おじしないし、自分の意見をしっかり伝えられるところが彼のいいところだと思っている。それにプラスして周りも見えるので、全員に平等に接することができるところがリーダーに相応しい。我々と選手の間に入るという役割は難しいが、一番慕われているので彼が適任だと思った」と信頼を語った。
U-20W杯はDF冨安健洋やMF堂安律ら東京五輪世代が中核を占めた2017年韓国大会から4大会連続の出場。MF松木玖生やDF高井幸大らを擁した前回のアルゼンチン大会ではグループリーグ敗退に終わっており、2大会ぶりの16強入りを目指す。
今回は無念の幕切れとなった前回大会の反省を活かす取り組みも行われているようだ。前回大会の終了後、選手たちからは「後輩たちにどのような心構えで挑んでほしいか」などの設問が盛り込まれたアンケートを取っていたといい、その結果が「これは繋げていかないといけないと思っていた」と船越監督。今回の合宿で選手が揃った際、ミーティングで選手たちに伝えたという。
「責任を持って戦ってほしいとか、自信を持って戦ってほしいとか、十分に通用するという意見もあった。W杯は一瞬で終わるので一瞬を大事にして欲しいという言葉があった。W杯は華やかな舞台ではあるが、残酷な舞台でもある。前回大会の選手はそれを経験しているので、そういったものを後輩に伝えてくれた」(船越監督)。舞台は同じ南米。先輩たちの無念と教訓も背負って大舞台に挑む。
(取材・文 竹内達也)