BTSのJIN（ジン）が、9月25日にイタリアから韓国へ帰国。空港で見せたレザージャケットのコーディネートが話題を集めている。

■BTS・JINがGUCCIのショー参加を終え、レザーJKコーデで帰国

GUCCI（グッチ）のグローバルアンバサダーを務めるJIN。同ブランドのショーに出席するため、イタリア・ミラノに滞在していた。

帰国時の空港には、出国時も使用していた緑、赤、緑の“シェリーライン”がポイントのキャップ、モスグリーンのショルダーバッグを着用して登場。ジーンズに真っ白なインナーを着て、襟部分のホースビットが特徴的なブラックレザーのジャケットを羽織り、秋らしい爽やかなスタイリングを抜群のスタイルで着こなしている。

報道陣やファンに目線をやりながら、颯爽と空港を歩くジン。長いフライトの後でも疲れを見せず、にっこりと穏やかな微笑みを見せた。

SNSでは「ハードスケジュールとは思えないキュルキュル感」「カジュアルな中にも気高さを感じる」「完璧な着こなし」「空港でもやっぱり王子！」「ジンくんのスタイルの良さが際立ってる」「とにかくオーラがすごい…」と反響を集めている。

