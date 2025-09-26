BMSG第3のボーイズグループ“STARGLOW”テレビ初生出演！プレデビュー曲を初パフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOW（読み：スターグロウ）が、9月26日にTBS系『THE TIME,』にて初のテレビ生出演を果たした。

■ホームとも言える『THE TIME,』に、STARGLOWがSKY-HIとともに凱旋出演！

STARGLOWは、BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』にてSKY-HIによって決定された、RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMの5人組ボーイズグループ。同プロジェクトの公式関連動画は合計7,000万回再生を超え、参加者は10代限定にもかかわらずSKY-HIが「過去最高レベル」と評するほどの才能たちが集結し、大きな話題を呼んだ。

『THE LAST PIECE』は、6月よりBMSG公式YouTubeチャンネルおよびTBS系『THE TIME,』にて毎週金曜に放送。3ヵ月にわたる放送も9月19日に感動の最終回を迎え、STARGLOWのメンバーが決定したばかり。

そんなホームとも言える『THE TIME,』に、SKY-HIとともにSTARGLOWが凱旋出演。グループ初のテレビ生出演で、9月22日配信リリースのプレデビュー曲「Moonchaser」を初生歌唱した。

■テレビ初生出演パフォーマンスの模様はTVerにて公開予定！

『THE LAST PIECE』の最終審査でも披露された「Moonchaser」は、夢を追いかけ、限界を超え、仲間と共に輝く未来へ向かう情熱を歌った、プレデビューにふさわしい疾走感のある楽曲。初ものづくしとなった今回の出演では、アットホームな番組の雰囲気のなか、STARGLOWは若さ溢れるエネルギッシュなパフォーマンスを見せ、朝の時間を彩った。

番組終了後には「#STARGLOW」がXのトレンド1位になった他、関連ハッシュタグも上位を占めるなど、ファンからの初テレビ出演へのお祝いと喜びの声が溢れた。

『THE TIME,』内の「THE LAST PIECE」コーナーは、TVer、TBSFREEにて最新回とこれまで放送したすべての回を配信中。9月26日のパフォーマンスの模様もまもなく公開される予定だ。

なお、STARGLOWは、9月27日・28日に開催される『BMSG FES’25』への初ライブ出演、9月29日にはTBS系『CDTV ライブ! ライブ!』への出演が決定している他、2026年1月31日・2月1日には横浜BUNTAIにて初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE（仮）』を開催するなど、精力的な活動を続けていく。

■リリース情報

2025.09.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Moonchaser」

■関連リンク

『THE TIME,』TVer

https://tver.jp/series/sr5lwe9c9j

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/

■【画像】STARGLOWアーティスト写真